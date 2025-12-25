Camera di Consiglio

IL GIUDICE NON PUO’ IMPORRE LA TERAPIA FAMILIARE SE IL CONFLITTO NON SI RIPERCUOTE SUI MINORI – Il caso in esame trae origine da un ricorso proposto da un padre il quale chiedeva di sanzionare o ammonire l’ex moglie, ritenuta non collaborativa, per non aver aderito al percorso terapeutico suggerito dal Giudice, che aveva consigliato ai coniugi di intraprendere un percorso di terapia familiare e sostegno alla genitorialità. Invero, a seguito di un divorzio difficoltoso, il Pubblico Ministero aveva chiesto al Tribunale dei minorenni di adottare dei provvedimenti a tutela delle figlie minori con l’aiuto dei servizi sociali competenti all’esito di accurata CTU.

La Corte d’Appello investita della decisione rigettava il ricorso del padre, rappresentando che l’Autorità Giudiziaria non può imporre un percorso di psicoterapia e di mediazione, dovendo limitarsi a suggerire o sollecitare. Ciò posto, non era possibile ammonire o sanzionare la madre per un comportamento poco collaborativo. Inoltre, il Tribunale aveva ascoltato le figlie minori, ritenute capaci di discernimento in relazione all’età ed era emerso che il loro rifiuto di avere rapporti con il padre era dovuto al loro convincimento di avere un genitore privo di empatia ed addirittura maltrattante dal punto di vista della relazione genitoriale: dunque, la decisione delle figlie non era frutto di un comportamento manipolatorio della madre, questione su cui concordavano anche i servizi sociali.

L’uomo ricorreva per Cassazione, lamentando l’esclusione della possibilità di sanzionare e/o ammonire la madre delle minori per non avere aderito alla prescrizione, impartita dal Tribunale per i Minorenni allo scopo di superare il rifiuto opposto dalle figlie di frequentare il padre. La questione veniva ritenuta infondata.

Il ricorrente insiste sul fatto che la ex moglie avrebbe dovuto essere sanzionata poiché aveva tenuto un comportamento non collaborativo, avendo rifiutato di intraprendere il percorso di terapia familiare indicato dal Tribunale. La Suprema Corte argomentava che, in tema di affidamento dei figli minori “la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione”.

Il Giudice, non può imporre trattamenti funzionali a correggere dinamiche patologiche della coppia, a meno che tali dinamiche non si ripercuotano negativamente sui figli minori, così come nel caso di specie.

