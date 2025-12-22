Italia delle Regioni

I Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si sono riuniti per un incontro dedicato al futuro della politica di coesione, alla presenza del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto.

Il confronto si è inserito in una fase rilevante per l’attuazione della programmazione in corso e per la definizione del futuro bilancio dell’Unione europea. Fino a dicembre, Stati membri e Regioni possono utilizzare la revisione di medio periodo per orientare le risorse verso nuove priorità, come la casa e la gestione delle risorse idriche.

Nel corso dell’incontro, la Conferenza ha rappresentato la posizione delle Regioni italiane sul nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028–2034, richiamando i documenti di indirizzo già trasmessi alla Commissione europea.

Durante la riunione hanno ribadito che la politica di coesione rappresenta uno strumento essenziale per la riduzione dei divari territoriali, per il rafforzamento della competitività e per il miglioramento dei servizi. Quindi si sono dette contrarie a qualsiasi ipotesi di centralizzazione della programmazione dei fondi e preoccupate per l’ipotesi di accorpamento in un Fondo unico di Coesione, Pac Politica Agricola Comune e fondi strutturali.

Le Regioni hanno sottolineato la necessità di confermare un approccio place-based – ovvero fondato sulle specificità dei territori – e di riconoscere il ruolo delle amministrazioni regionali già nella fase di programmazione, quale elemento centrale per garantire investimenti efficaci e sviluppo locale.

In questo quadro, la Conferenza delle Regioni ha rinnovato la richiesta al Governo di promuovere un coordinamento stabile in vista delle prossime fasi negoziali del Quadro Finanziario Pluriennale QFP, al fine di contribuire alla definizione di posizioni condivise a tutela di un approccio territoriale, anche attraverso una chiara presa di posizione dell’Italia in sede di Consiglio europeo.

Le Regioni si sono dichiarate favorevoli a semplificazione e flessibilità degli strumenti, ma pur nel rispetto dei principi di sussidiarietà, partenariato e governance multilivello, in una fase cruciale per la definizione del futuro bilancio europeo e per l’evoluzione della politica di coesione, con l’obiettivo di favorire un contributo condiviso tra istituzioni.

