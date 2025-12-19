W20, una storia che nasce dal silenzio

Il W20 nasce da un silenzio. Il silenzio di stanze piene di decisioni e quasi vuote di donne. Per molto tempo, l’economia ha parlato di numeri, di mercati, di crescita ma non ha parlato di chi teneva insieme le famiglie mentre i mercati crollavano. Di chi lavorava senza tutele e di chi rinunciava, ogni giorno, a una parte di sé.

Nel 2014 durante il G20 in Australia, qualcuno ha avuto il coraggio di dire che quel silenzio non era neutro ma era una scelta. E che continuare a crescere lasciando fuori le donne non era solo ingiusto: era insostenibile.

Così nasce il Women20. Nella leader declaration del G20 australiano fu scritto che un gruppo ufficiale si sarebbe occupato di tematiche femminili e si sarebbe chiamato W20. Women20 non nasce come un evento, ma come un gesto di rottura, un varco aperto in un sistema che non ci aveva previsto.

Al primo tavolo del W20 arrivano donne diversissime. Donne di Paesi ricchi e di Paesi fragili, donne con titoli importanti e donne che portano storie pesanti. Lingue diverse, accenti diversi, ma la stessa sensazione: non essere mai state al centro, pur reggendo tutto. E lì succede qualcosa; le storie smettono di essere solo personali e diventano politiche, la fatica diventa dato, la cura diventa economia. La discriminazione diventa costo per tutti.

Il W20 cresce attraversando crisi, pandemie, guerre. E ogni volta torna a ricordare una verità semplice: quando il mondo va in crisi, le donne pagano prima e di più. Eppure, sono anche le prime a ricostruire.

Oggi il W20 è una rete che attraversa continenti. È il luogo in cui le donne non chiedono di essere ascoltate ma parlano e discutono; non chiedono spazio, lo occupano con competenza e visione.

Il W20 esiste perché troppe volte alle donne è stato detto di aspettare. Aspettare il momento giusto. Aspettare che l’economia riparta. Aspettare che qualcun altro decida. Il W20 nasce per dire che il momento giusto è adesso. E che senza le donne, nessuna crescita è davvero progresso.

Oggi non siamo qui per celebrare le donne. Siamo qui per decidere. Decidere se continuare a chiamare “neutrali” politiche che non lo sono. Decidere se accettare un’economia che cresce lasciando indietro metà del suo talento. Decidere se il futuro sarà disegnato per le donne o con le donne.

A chi oggi ha potere decisionale diciamo questo: senza le donne, le vostre decisioni sono incomplete. Perché il futuro non si negozia senza metà del mondo seduta al tavolo. E il W20 è qui per ricordarlo.

