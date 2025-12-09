Mercato europeo per l’unione dei capitali

Nel cuore dell’Europa economica si trova uno degli obiettivi più ambiziosi e al tempo stesso più complessi dell’integrazione: la creazione di un vero e proprio mercato dei capitali unico per tutti i paesi dell’Unione europea. Dietro a questa aspirazione si cela il tentativo di trasformare risparmi, investimenti e finanziamenti in uno spazio fluido, in cui il denaro, indipendentemente da dove provenga, possa sostenere imprese, innovazione e sviluppo in qualunque angolo d’Europa.

L’iniziativa è nota come Capital Markets Union (CMU) ed è stata lanciata formalmente nel 2015, con l’obiettivo di costruire entro breve termine un mercato unico dei capitali che superasse la tradizionale dipendenza degli imprenditori dai prestiti bancari. ultimi mesi Bruxelles ha rilanciato con forza il dossier sull’Unione dei mercati dei capitali, considerato da molti osservatori il vero banco di prova per il futuro economico dell’Europa.

La Commissione europea ha presentato un pacchetto legislativo di riforme che mira a superare la frammentazione dei 27 mercati nazionali e a concentrare la vigilanza nell’ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con sede a Parigi, che diventerà una sorta di CONSOB europea. Oggi il continente conta oltre 300 sedi di negoziazione, sei volte quelle degli Stati Uniti, ma con una capitalizzazione pari al 70-73% del PIL, contro il 270% oltreoceano. Una sproporzione che limita la capacità di finanziare innovazione, transizione verde e digitale, difesa e infrastrutture, introducendo lo status di operatore paneuropeo, si consentirebbe a gruppi attivi in più paesi di operare con un’unica autorizzazione UE, riducendo costi e duplicazioni.

In concreto, la CMU mira a garantire: un accesso più ampio e meno costoso al capitale per le imprese, specialmente le piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono l’ossatura produttiva del continente; nuove opportunità per i risparmiatori e gli investitori privati, rendendo l’investimento in azioni, obbligazioni o fondi più accessibile e sicuro, ovunque essi si trovino nell’UE. un canale per convogliare risparmi verso progetti di crescita, digitalizzazione e transizione verde, contribuendo a rafforzare la competitività dell’economia europea. In sostanza, la CMU ambisce a completare l’ideale del “mercato unico” europeo — che già da decenni assicura la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali — estendendo la piena integrazione anche ai mercati finanziari. Da una parte, ci sono stati progressi tangibili: normative armonizzate, un “passaporto europeo” per fondi d’investimento, semplificazioni nei processi di quotazione in borsa per le imprese. Durante la crisi causata dalla pandemia di Covid-19, l’UE ha rilanciato l’iniziativa con un piano d’azione aggiornato, per facilitare la ricapitalizzazione delle aziende e sostenere la ripresa economica. Dall’altra, però, la CMU continua a scontrarsi con ostacoli difficili da superare.

La frammentazione normativa e fiscale tra i vari paesi membri resta marcata; le differenze tra sistemi di regolamentazione nazionali su trasparenza, tassazione, vigilanza finanziaria rendono complessa un’integrazione reale. Secondo alcuni osservatori, i risultati finora sono modesti e solo una piccola parte del finanziamento alle imprese proviene oggi dai mercati di capitale europei. L’adozione nel 2025 di una nuova strategia, la Savings and Investments Union (SIU), è interpretata come una derubricazione della CMU: l’obiettivo resta il medesimo, incanalare risparmi verso investimenti produttivi, ma la forma progettuale e le priorità sono cambiate. Sono all’esame tre diverse proposte legislative che semplificano la distribuzione transfrontaliera dei fondi, armonizzando le regole UCITS e AIFM, mediante l’introduzione di un passaporto unico per i depositari.

Ci sono almeno tre grandi motivi per cui l’UE insiste sull’integrazione dei mercati del capitale, aumentare la competitività globale in un mondo in cui gli Stati Uniti e altre aree attraggono grandi capitali e finanziano start-up e innovazione con facilità. Per finanziare la transizione verde e digitale necessitano grandi investimenti per le infrastrutture, energie rinnovabili, tecnologia. Molte piccole e medie imprese europee faticano ad accedere a capitali sufficienti per investire, crescere o innovare. Un mercato unico può dare ossigeno a queste aziende, in un momento storico segnato da sfide globali e dal rallentamento economico.

Nonostante le buone intenzioni, la strada verso un vero mercato dei capitali europeo è lastricata di difficoltà perché molte decisioni cruciali riguardo la tassazione, le leggi su fallimenti e insolvenze, le regolamentazioni finanziarie, restano in mano agli Stati membro. Un’uniformità troppo spinta potrebbe scontrarsi con sensibilità nazionali e paesi con grandi centri finanziari nazionali potrebbero vedere l’integrazione come una minaccia al proprio ruolo. La concorrenza tra borse, normative e regolatori può rallentare ogni progresso così come la scarsa cultura del mercato finanziario tra i risparmiatori europei rispetto ad altre realtà come gli Stati Uniti. In Europa molti risparmi restano depositati in conti correnti o investiti in forme conservative, limitando la domanda di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o fondi.

Per l’Italia l’evoluzione o il rilancio di un mercato europeo integrato dei capitali rappresenta un’occasione potenzialmente strategica, poiché le PMI italiane spesso faticano ad accedere al credito bancario, e potrebbero, quindi, beneficiare di un mercato più liquido e accessibile. I risparmiatori italiani avrebbero a disposizione nuovi strumenti di investimento, potendo contare su una maggiore tutela e trasparenza a livello europeo. Un’unione dei capitali compiuta potrebbe rafforzare infrastrutture, innovazione e transizione verde, tutte aree in cui l’Italia può crescere molto, ma ha bisogno di capitali. Per raggiungere l’obiettivo prefissato, servono riforme coraggiose, supervisione condivisa, omogeneità normativa e soprattutto volontà politica a tutti i livelli dell’Unione. L’idea di un mercato dei capitali europeo integrato, capace di collegare risparmiatori, imprese e investimenti in ogni parte del continente rimane una delle scommesse più grandi dell’Unione europea. Vantaggi potenziali come crescita, competitività, resilienza economica e finanziamento della transizione verde sono enormi, ma la strada è ancora lunga.

L’unione dei mercati dei capitali europei — la Capital Markets Union — resta uno dei progetti più ambiziosi dell’UE. Ma allo stesso tempo, è anche uno dei più incerti. Il futuro dell’unione dei capitali non è scritto, ma dipenderà dalla volontà dei governi europei di superare interessi nazionali a favore di un disegno comune.

Ursula von der Leyen (Presidente della Commissione europea) il 19 marzo 2025, presentando la strategia dell’Unione del risparmio e degli investimenti (SIU), ha dichiarato: “Le famiglie avranno maggiori e più sicure opportunità di investire nei mercati dei capitali e aumentare la propria ricchezza. Allo stesso tempo, le imprese avranno un accesso più facile al capitale per innovare, crescere e creare buoni posti di lavoro in Europa”.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione