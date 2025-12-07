I figli nell’età degli algoritmi

Un tempo i genitori temevano le cattive compagnie. Oggi dovrebbero temere i buoni algoritmi. Le cattive compagnie, almeno, si riconoscevano per strada, avevano un volto, un tono, un’ombra. Gli algoritmi no. Ti sorridono, ti intrattengono, ti consigliano e mentre lo fanno imparano. Sanno che musica piace a tuo figlio, che video guarda di notte, se è triste, se si sente escluso. Lo capiscono dai tempi di connessione, dalle parole che sceglie, dal modo in cui reagisce ai commenti. È un tutor silenzioso, un osservatore che non giudica ma registra.

I minori sono diventati la frontiera più fragile del capitalismo digitale. Entrano online prima ancora di capire cosa significhi essere online. Giocano, chattano, condividono e nel frattempo regalano informazioni che resteranno per sempre. Ogni foto, ogni like, ogni cronologia di ricerca è un frammento di identità. Così, prima ancora di avere un documento d’identità reale, hanno già un profilo digitale completo. È un dossier che non scrivono loro, ma che li descrive meglio di quanto saprebbero fare. E qualcuno lo fa anche prima che nascano a suon di foto sui social, creando un’età digitale di cui il bambino non ha certo bisogno.

Non si tratta solo di privacy, ma di formazione. I social e i videogiochi non sono più semplici strumenti di svago. Sono ambienti cognitivi, modelli di comportamento. Decidono cosa mostrare, con quale ritmo, con quale emozione. Un ragazzo che cresce dentro questi spazi non si limita a usarli, ma viene usato da essi. L’algoritmo non è neutrale, perché ogni selezione è una forma di educazione. E quando un bambino impara a giudicare il valore di sé in base a un numero di visualizzazioni, la libertà di pensiero diventa un lusso raro.

I genitori non possono più limitarsi a vietare. Devono tornare a essere mediatori. Devono conoscere gli strumenti che i figli usano, capire i meccanismi che li rendono attraenti, parlare di ciò che accade dietro lo schermo. Vietare non basta, perché il divieto crea curiosità. Serve spiegare, far capire che dietro la leggerezza dei contenuti si nasconde un’economia che vive dell’attenzione dei più giovani. Ogni clic è un voto, ogni interazione un dato, ogni emozione una moneta.

Le piattaforme lo sanno bene. Ogni suono, colore, vibrazione è calibrato per stimolare un piccolo rilascio di dopamina, una goccia di piacere che tiene l’utente incollato allo schermo. È il design della dipendenza, scientifico e preciso, che trasforma il gioco in abitudine e l’abitudine in bisogno. E un bambino non ha ancora le difese per capire che il divertimento, se progettato da un algoritmo, può diventare una gabbia.

Le leggi cominciano a reagire, ma con lentezza. L’AI Act europeo e altre normative tentano di proteggere i minori dalla profilazione, ma nessuna legge potrà sostituire lo sguardo attento di un genitore. Nessun software potrà mai misurare l’inquietudine di un figlio, riconoscere la stanchezza nei suoi occhi o capire che non parla più di sé ma del personaggio che crede di essere online. È questo lo spazio in cui la legge non arriva e dove comincia la responsabilità umana.

Siamo la prima generazione di genitori che deve spiegare ai figli non solo come si attraversa la strada, ma anche come si attraversa uno schermo. Ed è una traversata più pericolosa, perché non ci sono semafori. Ci sono solo luci che lampeggiano e ti invitano a entrare.

Forse non ci accorgeremo del momento esatto in cui il confine tra reale e virtuale sarà svanito, ma sarà il giorno in cui i nostri figli sapranno raccontare tutto di sé tranne chi sono. Quel giorno, il Grande Fratello non avrà bisogno di costruire torri o telecamere. Gli basterà guardare nei loro occhi, perché in quegli occhi ci sarà già riflesso lo schermo che li osserva da una vita.

