I finalisti al Premio Letteratura Ragazzi

Cento (FE) – Dopo tre mesi di lettura, si è riunita nei giorni scorsi la Giuria Tecnica presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Giuria che ha avuto il compito di valutare ben 198 libri di 66 case editrici e, dopo un lungo confronto, ha selezionato due terne finaliste della 47° edizione del Premio Letteratura Ragazzi di Cento: una destinata agli alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria e l’altra agli studenti delle scuole secondarie di I grado, oltre al Premio Poesia “Gianni Cerioli”, sei Libri Segnalati e due Menzioni speciali.

La Giuria Tecnica, formata da educatori, autori, giornalisti, pedagogisti, librai e professionisti di grande prestigio nel campo della letteratura per ragazzi, ha valutato con grande professionalità tutti i libri, senza filtri o esclusioni, garantendo così una selezione autentica e di grande qualità. Questi i libri selezionati per le due terne finaliste, la menzione speciale della casa editrice e le opere segnalate:

FINALISTI SCUOLA PRIMARIA – Lo scheletro nell’armadio di LILIJA BERZINSKA, Traduzione di Rita Tura e Margherita Carbonaro, Illustrazioni di Anna Vaivare, Iperborea edizioni; Lo spacciatore di noci di VALENTINA MISGUR Bompiani edizioni; Io, me e le mie avventure. Diario di una fuga di CHARLY DELWART traduzione di Francesca Novajra illustrazioni di Ronan Badel, La Nuova Frontiera Junior edizioni.

FINALISTI SCUOLA secondaria di I grado – Felice abbastanza di KARI STAI traduzione di Maria Valeria D’Avino illustrazioni di Kari Stai, Camelozampa edizioni; Brock. La paura del tasso di ANTHONY MCGOWAN traduzione di Mara Pace Rizzoli edizioni; Il leggendario tesoro di Hell Gate di DAVIDE MOROSINOTTO illustrazioni di Arianna Operamolla Mondadori edizioni.

PREMIO POESIA “Gianni Cerioli” – Come d’estate il temporale di CARLO MARCONI illustrazioni di Serena Viola, Lapis edizioni.

OPERE SEGNALATE – Colla e io di MATHIS illustrazioni di Tiziana Romanin traduzione di Livia Rocchi, Pension Lepic edizioni; Stella di GERDA DENDOOVEN traduzione di Olga Amagliani, Camelozampa edizioni; Tessa presidente di SUSANNA MATTIANGELI illustrazioni di Kanjano, Il Castoro edizioni; Gesso di ANNA WOLTZ traduzione di Anna Patrucco Becchi, Beisler edizioni; Oceano di GIONATA BERNASCONI illustrazioni di Marco Somà, Einaudi Ragazzi edizioni; La prima volta di ogni cosa di DAN SANTAT traduzione di Laura Tenorini, Il Castoro edizioni.

MENZIONI SPECIALI – Cromosomi di FABIAN NEGRIN illustrazioni di Kalina Muhova, edizionicorsare; Punto e a capo di OLIVER JEFFERS, Zoolibri edizioni;

Entro Natale, le classi selezionate per la Giuria Popolare – numero che quest’anno in poco più di un mese ha visto il superamento di 12.040 ragazzi iscritti di oltre 612 classi provenienti da tutte le regioni di Italia, e da alcune scuole all’estero (Svizzera, Parigi e Croazia) spingendo gli organizzatori a chiudere le iscrizioni con largo anticipo – riceveranno gratuitamente e direttamente a scuola i libri finalisti, inviati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

I ragazzi avranno quattro mesi di tempo per leggere i libri in classe, guidati dai loro insegnanti; al termine, ogni ragazzo potrà esprimere la propria preferenza. I voti raccolti saranno inviati on-line da ogni classe, tramite il portale web dedicato al Premio, e andranno a decretare così la classifica finale, che verrà svelata durante la giornata della cerimonia di premiazione che si svolgerà al termine del FESTIVAL del Premio Letteratura Ragazzi, le cui date sono dal 5 al 9 maggio 2026 a Cento FE.

[Fonte Culturalia]

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione