L’inverno demografico nell’Unione Europea

L’Unione Europea sta attraversando una trasformazione demografica profonda e duratura. Con il progressivo calo della natalità, l’aumento dell’età media e il costante invecchiamento della popolazione, molti studiosi parlano ormai di inverno demografico: una fase segnata da una crescita naturale negativa e da squilibri strutturali difficili da invertire. Questo fenomeno non riguarda più soltanto alcuni paesi, ma interessa l’intero continente, seppure con intensità diverse.

Da decenni il tasso di fecondità europeo è stabilmente al di sotto della soglia di sostituzione (circa 2,1 figli per donna). Molti paesi dell’Europa meridionale – come Italia, Spagna e Grecia – registrano valori tra i più bassi al mondo, mentre anche nazioni un tempo più dinamiche, come Francia o paesi scandinavi, mostrano una tendenza al ribasso. Parallelamente, la speranza di vita continua a crescere, contribuendo a un aumento della quota di popolazione over 65 e a un rapporto sempre più squilibrato tra giovani e anziani. Il risultato è un indice di dipendenza sempre più alto: sempre meno persone in età lavorativa devono sostenere un numero crescente di pensionati.

Secondo i dati Eurostat, al 1° gennaio 2024 la popolazione dell’UE era di 449 milioni di abitanti, con un incremento dello 0,4% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questo aumento è dovuto quasi esclusivamente ai flussi migratori post-Covid e all’arrivo di rifugiati dall’Ucraina. Senza tali contributi esterni, il saldo naturale (nascite meno morti) sarebbe negativo da oltre un decennio. Il tasso di natalità nell’UE è sceso a 8,2 nascite per 1.000 abitanti nel 2023. I Paesi con i valori più bassi sono Italia (6,4), Spagna (6,6) e Grecia (6,8), mentre Irlanda e Francia restano sopra la media. Il tasso di fertilità medio europeo è di 1,38 figli per donna, ben al di sotto della soglia di sostituzione generazionale (2,1). In Italia la situazione è ancora più critica: 1,21 figli per donna, con età media al primo figlio vicina ai 31 anni. I numeri ci dicono che l’età mediana UE: 44,7 anni; l’età mediana Italia: 48,7 anni, la più alta del continente; la quota over 65: dal 16% nel 2004 al 22% nel 2024; la quota over 80: dal 3,8% al 6,1% nello stesso periodo.

L’inverno demografico ha conseguenze profonde sul mercato del lavoro con la riduzione della popolazione attiva e la difficoltà nel ricambio generazionale e carenza di manodopera in alcuni settori. Verso i sistemi sanitari e pensionistici per cui l’aumento della longevità (84 anni in Italia) con un’aspettativa di vita in buona salute di poco superiore ai 63 anni, significa più anni di assistenza e cure. Incide sull’equilibrio territoriale, con le grandi metropoli che attraggono giovani e migranti, mentre le aree rurali e periferiche si svuotano.

Il calo demografico non è frutto di una singola causa, ma del combinarsi di fattori economici, culturali e sociali quali l’instabilità contrattuale, i bassi salari giovanili e l’aumento del costo della vita – soprattutto nei centri urbani – rendono più difficile pianificare progetti familiari a lungo termine. La genitorialità è spesso rimandata, con conseguente calo della fecondità. Negli ultimi decenni si è diffusa una visione della famiglia più flessibile, in cui i percorsi di vita individuali, la carriera e l’autorealizzazione assumono un ruolo centrale. L’età media al primo figlio è aumentata in quasi tutta l’UE. Pur con differenze nazionali, molti paesi europei non offrono sistemi di welfare familiare sufficientemente robusti: servizi per l’infanzia carenti, costi elevati per l’educazione, congedi parentali non sempre equamente distribuiti tra i genitori. La concentrazione della crescita economica nelle grandi città e lo spopolamento delle aree interne creano ulteriori ostacoli, poiché i territori meno dinamici diventano meno attrattivi per i giovani.

Eurostat e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo concordano: l’immigrazione è oggi l’unico freno al declino demografico. Germania e Spagna assorbono oltre il 40% dei flussi migratori, mentre l’Italia, pur avendo bisogno di nuova forza lavoro, fatica a integrare efficacemente i migranti. Se le tendenze attuali continueranno, entro il 2050 l’Europa vedrà una drastica riduzione della popolazione in età lavorativa, con effetti sulla crescita economica e sulla sostenibilità dei sistemi di welfare. La sfida politica sarà duplice: favorire la natalità attraverso politiche familiari e di sostegno economico, e gestire l’immigrazione come risorsa strutturale, non solo emergenziale.

I paesi con le politiche più evolute (come Francia e paesi nordici) mostrano tassi di natalità più elevati rispetto alla media UE, agendo su fattori come asili nido accessibili e diffusi; congedi parentali condivisi e meglio retribuiti; incentivi economici non episodici, ma strutturali; orari di lavoro più flessibili. In molti paesi europei, il tasso di occupazione femminile è ancora inferiore alla media. Una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, favorita da servizi adeguati, contribuisce a rendere più sostenibile la scelta di avere figli. Su questo tema si potrebbe intervenire tramite l’ampliamento dello smart working regolamentato, orari meno rigidi, supporto alla genitorialità in azienda sono strumenti ormai considerati indispensabili.

