Sovranità digitale: possiamo riprenderci ciò che abbiamo regalato?

Riprendendo il mio ultimo intervento della scorsa settimana, altre considerazioni mi vengono alla mente. Abbiamo consegnato tutto, e non ce ne siamo nemmeno accorti. Le nostre foto, le nostre parole, i nostri gusti, le nostre abitudini, persino i nostri silenzi. Li abbiamo offerti spontaneamente, cliccando su “accetta” senza leggere, scegliendo la comodità invece della libertà.

Nessuno ce li ha sottratti con la forza. È stato un atto di fiducia, o forse di pigrizia. In pochi decenni, la civiltà digitale ha costruito un sistema che non ha bisogno di catene né di censure: ci tiene fermi, ma sorridenti, convinti di essere liberi perché possiamo scorrere con un dito. Le grandi piattaforme non hanno inventato il controllo: lo hanno solo reso desiderabile. Hanno imparato a misurare tutto, a trasformare ogni gesto in informazione, ogni emozione in dato, ogni rapporto umano in un archivio digitale.

Non ci osservano per punirci, ma per conoscerci, e conoscendoci ci anticipano. È il controllo perfetto, quello che non si oppone ma si accompagna. Orwell aveva immaginato telecamere e Ministeri della Verità, ma non aveva previsto che un giorno saremmo stati noi stessi a installarci i microfoni in tasca, a fornire aggiornamenti spontanei sul nostro umore, a scrivere di nostra mano il copione della nostra sorveglianza.

Oggi i dati sono il sangue invisibile della società. Scorrono ovunque: nei telefoni, nei cloud, nei sistemi sanitari, nei sensori delle città. Ogni Stato, ogni impresa, ogni persona è immersa in questo flusso, ma pochi capiscono cosa significhi davvero. La ricchezza non è più nelle miniere né nei pozzi di petrolio, ma nei server. Il potere non si esercita con le armi, ma con la conoscenza di chi le userà e quando. E la libertà, se ancora esiste, è una variabile che si misura in consenso informato.

Recuperare la sovranità digitale non significa demonizzare la tecnologia. Significa smettere di considerarla inevitabile. Significa capire che il progresso non è neutrale, e che ogni innovazione porta con sé una scelta morale.

L’Europa, con il GDPR e l’AI Act, ha provato a mettere un freno, a ricordare che i diritti devono viaggiare più veloci dei profitti. Ma la legge, da sola, non basta: senza cultura digitale, ogni regola diventa un paravento. Il cittadino che non sa cosa firma resta suddito, anche se protetto da mille articoli di legge.

Ci vuole un cambio di prospettiva. Gli Stati devono tornare a governare la tecnologia, non a inseguirla. Devono investire nella sicurezza delle infrastrutture, nel controllo dei dati pubblici, nell’educazione digitale delle nuove generazioni. La sovranità non si difende più con i confini, ma con la conoscenza. Chi ignora come funziona un algoritmo è già sotto il suo dominio. Chi non sa leggere una policy è già stato letto da essa.

E poi c’è la responsabilità individuale, quella che nessuna autorità potrà mai sostituire. Siamo noi, ogni giorno, a scegliere quanta parte di noi stessi regalare al sistema. Siamo noi a decidere se vogliamo essere cittadini o prodotti. La vera ribellione oggi non è scollegarsi, ma connettersi con consapevolezza. Riconoscere che dietro ogni clic si nasconde una transazione invisibile, in cui la moneta è la nostra identità.

Forse la battaglia per la libertà digitale non si combatterà nei parlamenti, ma nelle coscienze. Nelle scuole, nelle famiglie, nei momenti in cui scegliamo cosa condividere e cosa trattenere. Ogni dato che cediamo è un voto di fiducia a un sistema che non conosce elezioni. E ogni volta che diciamo “non ho nulla da nascondere”, stiamo solo confessando di aver già rinunciato alla nostra intimità.

Orwell ci aveva avvertiti di un potere che controllava la verità. Non immaginava che un giorno saremmo stati noi stessi a consegnargliela, impacchettata, archiviata e pronta all’uso. Oggi possiamo ancora riprenderci ciò che abbiamo regalato, ma serve una consapevolezza collettiva. La libertà, in fondo, è solo la capacità di dire No.

E se non impariamo a dirlo presto, non serviranno nuovi 1984 per raccontare la distopia. Basterà aprire un’app e leggere i termini di servizio che nessuno leggerà mai.

