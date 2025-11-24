Italia delle Regioni

“Diritto dei giovani a contare deve essere impegno per tutti”. La delegata dei Comuni dell’Anci alle Pari opportunità ed alla Pace e sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi intervenendo alla presentazione dell’Atlante di Save the Children, alla vigilia della Giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si è celebrata il 20 novembre scorso: “Il Paese cresce solo se cresce la possibilità dei giovani di partecipare ed essere protagonisti della propria vita e delle comunità”.

“Il diritto dei giovani a contare è un impegno politico e culturale che riguarda tutti noi. I dati dell’Atlante parlano chiaramente: se oltre il 41percento degli adolescenti cerca conforto nell’intelligenza artificiale quando si sente solo o triste, dobbiamo interrogarci come adulti e come istituzioni”. “In questo momento più che mai serve parlare di voce, protagonismo e partecipazione. Non basta offrire spazi, dobbiamo riconoscere ai giovani il diritto di incidere davvero, di contribuire alle decisioni che li riguardano, di vedere tradotto in realtà il loro impegno”, ha aggiunto Ferdinandi.

Per la delegata Anci, “partecipazione significa coinvolgere i giovani dall’inizio, non a cose già fatte. Significa ascoltarli, ma anche affidare loro responsabilità, perché la città è anche loro e il loro punto di vista può cambiare le cose”. “I giovani non sono il futuro lontano, sono il presente. E il Paese cresce solo se cresce la loro possibilità di partecipare e di essere protagonisti della propria vita e delle nostre comunità”, ha concluso la sindaca di Perugia.

In ambito Regioni, siglato l’accordo sul CCNL della dirigenza sanitaria il 18 novembre scorso: “Siamo felici di aver dato una prima, importante risposta agli oltre 137 mila dirigenti medici e sanitari sulle cui spalle si regge il Servizio Sanitario Nazionale”. Questo il commento a caldo che arriva da Marco Alparone, presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità, a margine dell’intesa trovata sull’Ipotesi di CCNL dirigenza sanitaria per il triennio 2022-2024.

L’accordo prevede un incremento medio di € 490 lordi mensili per tredici mensilità. Tra le principali novità, anche il patrocinio legale in caso di aggressione da parte di terzi e il supporto psicologico. Le Aziende possono, inoltre, stipulare polizze per la copertura del rischio. E ancora, sono state introdotte norme volte a una semplificazione del periodo di prova e alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

“Abbiamo lavorato per garantire il riconoscimento professionale e il giusto equilibrio tra valorizzazione economica e qualità del lavoro – ha aggiunto Alparone -privilegiando la parte fissa della retribuzione rispetto alla parte accessoria nel quadro di risorse previste da legge di bilancio”.

Per le Regioni e Province autonome l’obiettivo è quello di disegnare un quadro contrattuale in grado sia di tutelare le competenze professionali presenti all’interno del sistema salute sia di richiamarne di nuove, rafforzando così la capacità attrattiva delle amministrazioni regionali e delle aziende sanitarie pubbliche, in un’ottica di sostenibilità economica e organizzativa.

“Abbiamo chiuso in meno di due mesi un contratto atteso condividendo con ARAN [Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – NdR], che ringraziamo, il percorso negoziale. Con questa firma – aggiunge Alparone – si conclude la tornata contrattuale 2022-2024 per tutti i contratti della sanità e delle funzioni locali. Intendiamo procedere con la stessa determinazione per rilasciare in tempi brevi l’atto di indirizzo necessario all’avvio della contrattazione per il triennio 2025-2027”.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione