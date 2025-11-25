Europarlamento, proposte contro il gender gap

La parità di genere è un valore fondamentale dell’Unione Europea, sancito dai trattati sin dai suoi albori. Tuttavia, persistono significative disparità tra donne e uomini in diversi ambiti: dal mondo del lavoro alla rappresentanza politica, dal divario retributivo alla violenza di genere. Il Parlamento Europeo svolge un ruolo cruciale, agendo come motore legislativo e politico per colmare il gender gap (divario di genere) in tutta l’UE. Le sue proposte e risoluzioni si concentrano su diversi fronti per garantire pari opportunità e trattamento.

Uno degli obiettivi primari è affrontare il gender pay gap, la differenza media tra le retribuzioni orarie lorde di donne e uomini. Per combattere questo fenomeno, il Parlamento ha spinto per misure concrete, tra cui la trasparenza Retributiva, l’UE ha approvato una direttiva sulla trasparenza retributiva che impone alle aziende di fornire dati su stipendi e criteri retributivi. Le nuove proposte includono l’obbligo per le aziende di pubblicare annualmente i dati sulle retribuzioni divisi per genere; l’introduzione di sanzioni più severe per le imprese che non rispettano gli obblighi di trasparenza; sistemi di audit interni obbligatori per le società con più di 100 dipendenti; una piattaforma europea per confrontare i dati salariali tra Stati membri, al fine di identificare rapidamente disparità sistemiche. Questo mira a smascherare le disparità salariali nascoste e a facilitare le richieste di parità di retribuzione per lavoro di pari valore. È stato introdotto l’obbligo per gli Stati membri di garantire che i lavoratori che subiscono discriminazioni retributive per motivi di genere possano ottenere un risarcimento.

Si sono stabilite norme tese ad eliminare il divario pensionistico, il gender pension gap è la conseguenza diretta del divario retributivo e delle interruzioni di carriera più frequenti per le donne (dovute a maternità e assistenza). In Italia, nel 2023, il tasso di occupazione femminile era al 52,5%, contro il 70,4% degli uomini, con un divario di quasi 18 punti percentuali. Le donne percepiscono stipendi inferiori di oltre 20% rispetto agli uomini in settori come manifatturiero, commercio e servizi finanziari. Il part-time involontario è prevalentemente femminile (15,6% contro 5,1% degli uomini)

Per riequilibrare le responsabilità di cura tra donne e uomini, il Parlamento Europeo ha promosso norme che incoraggiano una maggiore partecipazione dei padri nella vita familiare e offrono maggiore flessibilità attraverso la Direttiva sull’Equilibrio Vita-Lavoro adottata nel 2019, questa direttiva stabilisce standard minimi per i congedi familiari, tra cui il congedo di paternità, un minimo di 10 giorni lavorativi retribuiti per i padri. Il congedo parentale che prevede quattro mesi di congedo parentale, di cui due non trasferibili tra i genitori, con l’obiettivo di incentivare i padri a usufruirne. La direttiva prevede anche la possibilità per i genitori e i prestatori di assistenza di richiedere orari di lavoro flessibili.

Il gender gap è particolarmente evidente nei settori della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) e nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), dove le donne sono fortemente sottorappresentate. Il Parlamento ha chiesto agli Stati membri di combattere gli stereotipi di genere nell’istruzione e nell’orientamento professionale, che spesso scoraggiano le ragazze dal perseguire carriere STEM. Si chiede di sostenere la formazione con la messa in atto misure concrete per integrare meglio le donne in questi settori e sostenere la loro istruzione e formazione.

Per garantire una vera democrazia e una rappresentanza equilibrata, il Parlamento Europeo si è impegnato per raggiungere la parità nelle posizioni di potere, in politica e in economia migliorando le norme già in vigore per le quote nei Consigli di Amministrazione. Il Parlamento ha sostenuto la proposta di direttiva che mira a migliorare l’equilibrio di genere nei CdA delle società quotate, fissando l’obiettivo del 40% di donne tra i membri non esecutivi. Si vuole migliorare la partecipazione politica nei ruoli decisionali, aumentando la rappresentanza e la leadership femminile nella politica e nella governance a tutti i livelli.

La violenza contro le donne è considerata dal Parlamento Europeo una delle forme più gravi di discriminazione e un ostacolo fondamentale alla parità, per questo il Parlamento ha chiesto l’inclusione della violenza contro le donne come un nuovo settore di criminalità euro-compatibile, come previsto dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), per permettere una risposta comune più forte. Vengono richieste norme che assicurino la sicurezza e il benessere delle vittime, anche attraverso l’accesso ad alloggi protetti e servizi di supporto.

La Strategia per la Parità di Genere 2020-2025 della Commissione Europea, fortemente sostenuta dal Parlamento, delinea un approccio a doppio binario: specifiche azioni mirate accompagnate dall’integrazione della dimensione di genere (gender mainstreaming) in tutte le politiche dell’UE. L’obiettivo rimane quello di realizzare progressi significativi e concreti entro il 2025, per cui il PE sollecita nuovamente la ratifica della Convenzione OIL n. 190/2019 da parte degli Stati membri, per adottare questo strumento internazionale contro violenza e molestie sul lavoro. Il PE chiede nuovamente di aderire alla Convenzione di Istanbul per la lotta contro la violenza di genere e domestica, garantendo protezioni uniformi alle vittime.

