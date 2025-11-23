Il potere silenzioso delle Big Tech

C’è un potere che non si presenta (per ora) alle elezioni, non governa Stati, non firma trattati, ma conosce meglio di chiunque altro gli elettori, i consumatori e i cittadini. È il potere delle Big Tech. Un potere che nasce dai dati e cresce nel silenzio, mentre tutti credono di esercitare una libertà di scelta che, in realtà, è sempre più condizionata da ciò che i dati suggeriscono, filtrano o nascondono.

Le grandi aziende tecnologiche, da Microsoft a Google, da Meta ad Amazon, fino a TikTok e X (già Twitter), possiedono una quantità di informazioni che nessun governo nella storia ha mai avuto. Sanno cosa leggiamo, cosa compriamo, quanto dormiamo, dove andiamo, cosa cerchiamo e persino cosa sogniamo di fare. Raccolgono miliardi di dati ogni giorno, li combinano, li analizzano e li trasformano in previsioni comportamentali.

Con queste previsioni decidono cosa mostrarci, quale pubblicità offrirci, quale opinione farci incontrare e persino quale emozione stimolare. È la forma più sottile di potere politico: quella che non obbliga, ma orienta. Chi controlla i dati controlla la percezione della realtà. E chi controlla la percezione della realtà controlla il consenso. In passato il potere politico si esercitava con la forza, con le leggi o con l’influenza dei media tradizionali. Oggi passa attraverso l’algoritmo, un filtro invisibile che stabilisce ciò che vediamo e ciò che resta nascosto.

Le piattaforme digitali non sono solo strumenti di comunicazione: sono le nuove piazze, i nuovi giornali, i nuovi partiti. Decidono i temi del giorno, amplificano o oscurano voci, creano bolle informative che isolano le persone e rendono il confronto politico un’eco di sé stesso.

Il peso politico delle Big Tech è tanto più forte quanto più è difficile da misurare. Nessuna di queste aziende ha bisogno di imporre un’ideologia: le basta influenzare l’attenzione. In un sistema dove l’attenzione vale più del voto, chi sa dirigerla controlla i processi democratici senza doverli dichiarare.

La storia recente lo ha dimostrato più volte: campagne elettorali condizionate da fake news mirate, scandali come Cambridge Analytica, manipolazioni algoritmiche che alterano la visibilità dei contenuti. Non servono colpi di Stato: bastano click.

Le piattaforme digitali hanno oggi un potere che un tempo apparteneva agli Stati. Possono oscurare account di leader politici, orientare dibattiti internazionali, influenzare mercati, cancellare contenuti o farli diventare virali in poche ore. Tutto questo senza un mandato popolare, senza un controllo democratico, senza un limite geografico. Quando un’azienda privata decide chi può parlare, chi può vendere, chi può essere ascoltato, esercita un potere politico anche se non lo dichiara.

Eppure, il dibattito pubblico continua a trattare le Big Tech come attori economici, non come soggetti politici. È un errore di prospettiva. I dati sono la nuova materia prima del potere e la capacità di analizzarli è la nuova forma di sovranità. Gli Stati producono leggi, ma le piattaforme producono comportamenti.

Finché la politica non comprenderà che la democrazia si gioca anche dentro gli algoritmi, continueremo a discutere di libertà in un mondo in cui la libertà è già stata calcolata. Il futuro si deciderà su un terreno inedito, dove non si combatte più per i confini, ma per l’accesso alle informazioni. Le Big Tech non hanno bisogno di candidarsi: hanno già vinto. Perché in un mondo dove la conoscenza è potere, chi possiede tutti i dati non ha bisogno di chiedere consenso. Gli basta osservarlo.

Però riflettiamo. Alla fine, tutto ciò non ce l’hanno rubato, gliel’abbiamo dato noi. Tutto, gratis, a colpi di click. E se oggi i giganti ci osservano dall’alto dei loro dati, dovremmo smettere di indignarci con loro e cominciare a prendercela con noi stessi.

