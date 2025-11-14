Roma Jazz Festival 2025

Giunto alla sua 49esima edizione, il Roma Jazz Festival si svolgerà fino al 23 novembre presso l’Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e il Club Monk.

In un mondo in continua transizione, la musica jazz si dimostra ancora una volta pronta ad un cambiamento, sfidando le convenzioni e generando una evoluzione stilistica. La scena jazz contemporanea si è ampliata e diversificata, accogliendo influenze jazz-rap, nu jazz, post-bop, jazztronica, new soul che hanno allargato i confini del genere portando la musica verso una ibridazione.

Inoltre, temi come pace, parità di genere, diritti civili e inclusività stanno tornando al centro dei valori del jazz, mettendo in risalto il ruolo delle artiste donne e l’approccio multidisciplinare, come strumento di emancipazione e riscatto sociale. Alla ricerca di un’armonia.

Un ricco programma di eventi e performance che ha preso avvio già dall’inizio del mese e che andrà avanti sino a domenica 23 novembre, confermandosi come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’autunno romano.

