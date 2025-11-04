UE, stop definitivo al gas russo

L’Unione Europea si prepara a compiere un passo storico verso la piena autonomia energetica, sigillando la fine dell’era del gas russo. Con una decisione che codifica e accelera un percorso iniziato con l’invasione dell’Ucraina, il Consiglio e la Commissione UE hanno definito una road map vincolante per il phase-out totale delle importazioni di gas naturale e GNL (Gas Naturale Liquefatto) da Mosca. Questo atto, elemento centrale della strategia REPowerEU, non è solo una mossa politica di distacco da uno “stato aggressore” che ha usato l’energia come arma, ma anche un complesso esercizio di ingegneria normativa ed economica.

Il piano approvato dai Ministri dell’Energia introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante con scadenze precise che prendono il via dal 1° gennaio 2026 con l’entrata in vigore del divieto di stipulare nuovi contratti di fornitura di gas russo (sia via gasdotto che GNL). Successivamente, è stabilito il 17 giugno 2026 come termine massimo per la conclusione degli accordi a breve termine (contratti spot) già in essere. Infine, dal 1° gennaio 2028 ci sarà lo stop totale e definitivo di tutte le importazioni di gas russo, inclusa la cessazione dei contratti a lungo termine. Alcune proposte legislative precedenti indicavano il 2027 come termine ultimo, ma la discussione in Consiglio ha fissato il divieto totale per l’inizio del 2028. Questa transizione in tre fasi è stata studiata per evitare shock al mercato e garantire il tempo necessario per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

È fondamentale sottolineare che il percorso verso l’indipendenza è già a buon punto. I flussi di gas russo verso l’UE sono crollati drasticamente negli ultimi anni, se nel 2021 la percentuale di gas russo da gasdotto importato dall’UE era del 40%, nel 2024 questa percentuale è scesa all’11% (considerando anche il GNL, la percentuale totale di gas russo importato si attesta intorno al 19%). Attualmente, i principali fornitori di gas per l’Unione Europea provengono dalla Norvegia con il 33,4% delle forniture totali; e dagli Stati Uniti per il 16,5% delle forniture totali, ed è il principale fornitore di GNL (45% delle importazioni UE di GNL nel 2024).

L’addio definitivo al gas russo non è esente da rischi e polemiche, nonostante gli stoccaggi europei siano a buoni livelli (spesso superiori all’80%), il taglio completo e la fine degli accordi di transito attraverso l’Ucraina hanno causato e potrebbero causare nuova volatilità dei prezzi sul mercato del gas (come il TTF olandese), sebbene il Vecchio Continente si consideri molto più preparato rispetto alla crisi del 2022. Alcuni analisti avvertono che lo stop potrebbe significare costi energetici più elevati nel breve-medio termine. L’opposizione più accesa è arrivata da Paesi come Ungheria e Slovacchia, che restano ancora fortemente dipendenti dalle condotte russe. Il ministro ungherese degli Esteri ha criticato la decisione, temendo gravi ripercussioni economiche per la sua nazione. L’Europa si è lanciata massicciamente nell’importazione di GNL, principalmente dagli USA, investendo in rigassificatori. Questa nuova dipendenza dal GNL pone tuttavia nuove sfide infrastrutturali e geopolitiche, spostando il focus dal gasdotto ai mercati marittimi.

Lo stop definitivo al gas russo è un punto di non ritorno che ridefinisce la mappa energetica e geopolitica del continente. Pur comportando sfide economiche, la mossa è un chiaro segnale politico: l’Europa è determinata a non farsi più ricattare e a investire nella sicurezza e nella transizione verde, con la speranza di mitigare gli impatti sui prezzi attraverso una maggiore diversificazione e l’accelerazione sulle fonti rinnovabili.

L’Italia, storicamente uno dei maggiori importatori di gas russo in Europa, si trova oggi in una posizione di maggiore resilienza ma non immune dai rischi che comporta il definitivo phase-out delle forniture da Mosca. A seguito dell’invasione dell’Ucraina, l’Italia ha condotto una corsa contro il tempo per azzerare la sua dipendenza, che prima del conflitto si attestava attorno al 40% del fabbisogno nazionale. Le azioni principali hanno riguardato il rafforzamento dei rigassificatori per avvantaggiarsi dell’aumento della capacità di importazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto), in gran parte proveniente dagli Stati Uniti, fatto che è stato cruciale. Inoltre, il governo italiano ha siglato nuovi accordi strategici fondamentali, in particolare con l’Algeria, che è rapidamente diventata il primo fornitore del Paese, e con altre nazioni del Mediterraneo come l’Egitto e la Libia. La preparazione all’inverno è stata un successo: gli stoccaggi di gas italiani si sono mantenuti a livelli elevati (attorno all’80% o più) nei periodi cruciali, garantendo una copertura contro shock improvvisi.

Grazie a questi sforzi, l’Italia è oggi considerata dagli analisti al sicuro da carenze fisiche di gas in conseguenza dello stop russo, a differenza di alcuni Paesi dell’Europa Centrale che rimangono più esposti. Il vero tallone d’Achille per l’Italia è l’impatto economico. Lo stop definitivo al gas russo non è tanto una minaccia di blackout, quanto un fattore di tensione sui costi. La fine della fornitura russa, assieme ad altri fattori geopolitici, mantiene la quotazione del gas (il TTF olandese, il riferimento europeo) su livelli molto superiori rispetto al periodo pre-invasione. L’Italia, essendo tra i Paesi che pagano l’energia più cara in Europa, è particolarmente sensibile a questa dinamica. Le prime stime del Centro Studi Confindustria, risalenti all’inizio della crisi, indicavano che un ipotetico stop totale del gas russo avrebbe potuto causare un calo del 2% del PIL italiano all’anno. Sebbene la diversificazione abbia mitigato il rischio di una recessione così profonda, il mantenimento di costi energetici elevati continua a gravare sulla competitività industriale e sul potere d’acquisto delle famiglie.

Per l’Italia, l’addio al gas russo è una vittoria sul piano della sicurezza strategica e della sovranità energetica, pagata tuttavia con la necessità di navigare in un mercato globale del GNL più costoso e volatile, con l’obiettivo a lungo termine di accelerare ulteriormente la transizione verso le energie rinnovabili per abbattere definitivamente la bolletta energetica.

