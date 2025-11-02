Pasolini, mezzo secolo di mistero

Il 2 novembre 1975, sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia, finiva la vita di Pier Paolo Pasolini. Poeta, romanziere, regista, polemista instancabile: nessuna etichetta basta a contenerlo. La sua morte violenta, a soli 53 anni, resta ancora oggi una ferita aperta e un enigma irrisolto.

Cinquant’anni dopo, le domande pesano più delle risposte. Le versioni ufficiali si sono sbriciolate, le inchieste hanno lasciato ombre e contraddizioni, le piste politiche e criminali si intrecciano con depistaggi e silenzi. Quella notte non fu solo la fine di un uomo, ma l’inizio di una vicenda giudiziaria e culturale che ancora divide e inquieta.

I fatti: quella notte venne fermato e condannato il giovane Pino Pelosi, detto “la Rana”, reo confesso di un delitto che definì personale. Anni dopo, però, ritrattò, parlando di un agguato e di più aggressori. Mai un’ammissione piena, mai un quadro chiaro. Un processo con una sola condanna, ma attorno il sospetto di presenze mai identificate, di una trama oscura che sembrava la sceneggiatura di un film che Pasolini non avrebbe mai girato.

Non era il suo genere: lui ne avrebbe tratto non un poliziesco d’azione, ma una parabola civile, più da Brecht che da cronaca nera. Una storia corale sul potere, sulla violenza e sull’innocenza sacrificata, dove il delitto non è mai solo un fatto di sangue ma il sintomo di un sistema malato.

Pasolini era nato a Bologna nel 1922, ma fu il Friuli della sua giovinezza a segnarlo con l’amore per la lingua popolare e per le periferie dell’anima. La guerra, l’espulsione dal Partito comunista, il trasferimento a Roma: ogni passaggio lo portava più vicino al margine, tra borgate e sottoproletariato, dove trovava la verità che gli altri non volevano vedere. Poeta prima che narratore, regista dopo essere stato polemista: ogni sua opera è il tassello di una lotta costante contro l’omologazione. Dai romanzi Ragazzi di vita e Una vita violenta ai film come Accattone e Il Vangelo secondo Matteo, il suo sguardo restò sempre scomodo, sempre spietatamente lucido. E un Totò portato fuori dalla sua maschera.

Eppure, a tenerlo vivo ancora oggi, sono anche le poesie, spesso trascurate. In Le ceneri di Gramsci o in La religione del mio tempo vibra la voce di un intellettuale che non si limita a raccontare, ma si interroga sul destino dell’Italia e dell’uomo moderno. Poesie colte e popolari insieme, capaci di fondere la rabbia politica e la malinconia personale, la denuncia sociale e la nostalgia di un’innocenza perduta. In quei versi, forse più che nei film e nei romanzi, Pasolini mette a nudo la sua anima: contraddittoria, lacerata, ma sempre irriducibile.

Per molti, non fu un delitto comune: fu un’esecuzione. Pasolini aveva intuito con lucidità la mutazione antropologica dell’Italia, l’avvento di un consumismo che avrebbe divorato coscienze e paesaggi. Con la stessa spietata chiarezza aveva denunciato poteri oscuri e collusioni inconfessabili.

Eppure, l’icona Pasolini non è semplice da maneggiare. Nel 1968 si schierò contro gli studenti e a favore dei poliziotti, “figli di poveri” contrapposti ai rampolli della borghesia. Quel gesto non fu un’adesione all’ordine costituito, ma la denuncia di una contraddizione di classe. Ecco perché, oggi, è lecito domandarsi se davvero starebbe accanto a occupazioni scolastiche e blocchi stradali, o se piuttosto smaschererebbe i paradossi di un impegno spesso comodo e rituale.

Oggi, mezzo secolo dopo, resta il mistero e resta soprattutto la sua voce. Una voce che, come scrisse Moravia, era quella di “un poeta civile, il più coraggioso dei nostri intellettuali”. La sua morte continua a interrogarci non solo su chi lo colpì, ma sul perché l’Italia non sia mai riuscita a guardare in faccia tutta la verità.

Pasolini ci aveva lasciato un avvertimento: “Io so, ma non ho le prove”. Forse è questo il vero testamento di quella notte.

