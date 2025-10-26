Pinocchio, il burattino che non voleva diventare bambino

Oggi ricorre la morte di Carlo Lorenzini, Collodi. Il suo nome è legato, ovviamente, a Pinocchio, ma è riduttivo e non fa comprendere la grandezza di uno scrittore sottovalutato e la portata della sua opera dimenticata. Collodi, infatti, non scrisse solo Pinocchio.

La sua produzione “per ragazzi” poggia su una trilogia di cui non si sente parlare e che non ha avuto la stessa fortuna dell’ultimo libro che la compone. Giannettino (1877), Minuzzolo (1878) e, infine, Le avventure di Pinocchio (1881), non sono tre opere casuali, ma compongono un disegno unitario, un progetto di educazione e satira che Collodi intraprese quasi per gioco e che invece divenne il suo lascito.

Troppo spesso ridotto a favoletta per bambini, Pinocchio è un libro mai davvero capito. È un racconto di metamorfosi e di cadute, popolato da animali parlanti che incarnano virtù e vizi, con il male e il bene che si scontrano in ogni pagina. E poi il pescecane, che inghiotte Geppetto e Pinocchio: una balena biblica, il ventre oscuro di Giona, da cui si rinasce solo passando attraverso la notte e la paura. Filosofia pura ridotta a disegnini e meme per i social.

Quando Pinocchio uscì nel 1881, l’Italia era una nazione giovane che faticava a darsi un’identità. Proprio in quegli anni le riforme della scuola – dalla legge Coppino del 1877 all’introduzione dell’obbligo elementare – cercavano di educare un popolo in larga parte analfabeta. Collodi si inserisce in questo clima: il suo burattino non è solo un personaggio letterario, ma l’incarnazione delle paure e delle speranze di un’Italia che voleva forgiare cittadini disciplinati, capaci di leggere, scrivere e rispettare le regole comuni.

Collodi non era un pedagogo per vocazione, ma un educatore suo malgrado. Non amava impartire lezioni, preferiva mostrare che ogni scelta ha un prezzo, che ogni bugia lascia un segno. Più ironico che moralista, più realista che predicatore.

Eppure, qui sta il punto che quasi nessuno ricorda: Pinocchio non dice mai “voglio diventare un bambino vero”. Non lo chiede, non lo sogna. Il suo desiderio è un altro: vuole diventare un ragazzo perbene. Non chiede carne al posto del legno, ma dignità al posto della sfrontatezza. La metamorfosi fisica è la conseguenza, non l’obiettivo. Non la liberazione dal burattino, ma il premio per la condotta. Una nascita morale, non biologica.

E poi c’è la toscanità, che in Collodi non è un dettaglio ma una lente. La lingua di Pinocchio è quella parlata, viva, fiorentina, intrisa di sarcasmo e di quella ironia che sa bastonare senza mai sembrare cattiva. È la stessa vena che, un secolo dopo, scorre negli scherzi goliardici di Amici Miei: la battuta che graffia, la furbizia che si fa filosofia, la scanzonata capacità di prendere sul serio solo ciò che davvero conta. Pinocchio nasce in Toscana non per caso: è un figlio di quella terra che ride e moralizza insieme, con un colpo di lingua e un colpo di scena.

Forse è questo che rende Pinocchio un libro da rileggere oggi, con occhi adulti. Non da vedere al cinema. Bellissimo il film di Walt Disney, certo, ma completamente snaturato nella figura e nel messaggio. Celeberrimo Comencini, che non cadde mai nel banale dove altri, Benigni compreso, sono inciampati.

Perché Pinocchio non è una favola e tantomeno un racconto per bambini: è un romanzo di formazione mascherato, un libro che parla al cuore e alla coscienza. E andrebbe venduto insieme a Giannettino e Minuzzolo. Li conoscevate? Basta rileggere proprio Pinocchio per scoprirli. Durante la battaglia sulla spiaggia tra Pinocchio e i cattivi compagni, sono citati tra i libri che venivano scagliati. E poi, se vi sono piaciuti, cercate anche Sussi e Biribissi, scritto da Collodi Nipote. Ma di quello vi parlerò solo quando li avrete letti.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione