Crescita Italia: vietato adagiarsi sullo “zero virgola”

La crescita del PIL italiano e le previsioni appena elaborate dal Governo e dal Fondo Monetario Internazionale: gli elementi positivi della nostra crescita ed i punti di attenzione da non trascurare negli anni a venire.

I dati sulla crescita – Secondo i dati contenuti nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica, l’Italia crescerà dello 0,5% quest’anno e dello 0,7% nel 2026. Dati, peraltro, coerenti con le previsioni del Fondo Monetario. Certo, non si tratta di una crescita tumultuosa, ma comunque sostanzialmente in linea con la crescita prevista nelle principali economie europee. Infatti, il Fondo monetario ha previsto nel suo recente Outlook una crescita in Francia appena più accentuata rispetto a quella italiana, mentre ha abbassato le previsioni di crescita 2025 in Germania portandole a un modesto +0,2%, anche sulla scia dei primi due trimestri del 2025 che hanno chiuso entrambi in territorio negativo.

Due elementi positivi – Il primo elemento positivo è che l’agroalimentare italiano, una filiera che vale oltre 700 miliardi, ha raggiunto nel 2025 lo storico record dei 70 miliardi di export, fatto che comunque fa ben sperare per la tenuta del Made in Italy, nonostante l’enorme incertezza e le intemperanze trampiane. Da non trascurare poi che nel 2014 la bilancia agroalimentare italiana segnava -7,6 miliardi ed oggi segna un +1 miliardo. Il secondo elemento positivo riguarda invece il turismo che continua ad andare molto bene. Siamo il quinto Paese più visitato al mondo ed il secondo in Europa per presenze, con 58 milioni di visitatori che hanno speso circa una sessantina di miliardi. Un settore sempre più determinante che contribuisce alla crescita del paese con circa 240 miliardi l’anno, pari a un 13% del PIL e che garantisce comunque oltre 3 milioni di posti di lavoro.

Fattori di attenzione – Dunque, una situazione non drammatica, ma sulla quale non ci si può adagiare. E questo perché il vero rischio per l’Italia è che nei prossimi anni la nostra crescita possa essere “presa in contropiede” e perdere terreno rispetto alle economie principali dell’Europa. Infatti, da una parte, la spinta del PNRR sul PIL (+0,8% quest’anno, +0,6% nel 2026) andrà progressivamente affievolendosi. D’altra parte, l’Italia non potrà spingere più di tanto sull’acceleratore della crescita con programmi straordinari a causa dei noti vincoli di bilancio. Cosa che faranno invece altri paesi come la Francia, con un maxipiano da 50 miliardi a sostegno delle proprie imprese e, soprattutto, come farà la Germania, che si appresta a mettere a terra un programma di investimenti in difesa di infrastrutture da circa 1000 miliardi.

Conclusioni – Dunque, per evitare di scivolare nuovamente verso le posizioni in coda in Europa diventa essenziale non accontentarsi dello “zero virgola”, ma spingere su un ampio programma di sostegno alle nostre aziende, che magari coinvolga anche grazie a specifiche agevolazioni pubbliche parte dei 6.000 miliardi di risparmio privato.

[NdR – Fonte Teleborsa.it – Andrea Ferretti è docente al corso di Gestione delle Imprese Familiari – Università di Verona]

