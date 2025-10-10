Africa, salute delle donne tra sfide e speranze

Quando parliamo di salute in Africa, non possiamo non guardare al volto delle donne. Le donne africane sono il cuore pulsante delle comunità: madri, lavoratrici, custodi della vita e della cultura. Eppure, troppo spesso, sono anche le più esposte alla povertà, alla malattia e all’assenza di cure. L’Africa subsahariana ospita circa il 17% della popolazione mondiale, ma sopporta oltre un quarto del carico globale di malattie.

Questa sproporzione si riflette in modo drammatico sulla salute femminile: ancora oggi, una donna africana su quaranta rischia di morire durante la gravidanza o il parto, mentre in Europa il rischio è di una su diecimila. Le cause sono tante, emorragie, infezioni, complicazioni ostetriche, aborti non sicuri. Ma, più a monte, le vere cause sono la povertà, la mancanza di infrastrutture sanitarie, e la disuguaglianza di genere. In molte aree rurali, le donne devono camminare per ore per raggiungere un centro medico. Spesso partoriscono a casa, senza personale qualificato, perché non possono permettersi il viaggio o perché la tradizione impone di farlo così.

Un’altra grande sfida è quella della salute riproduttiva: circa il 30% delle donne africane non ha accesso a metodi contraccettivi. Questo significa gravidanze indesiderate, aborti pericolosi e, troppo spesso, vite spezzate. A tutto ciò si aggiunge l’impatto dell’HIV: in Africa subsahariana, quasi il 60% delle persone sieropositive sono donne, soprattutto giovani e adolescenti. Dietro questi numeri ci sono storie di vulnerabilità, violenza sessuale, mancanza di educazione e di potere decisionale sul proprio corpo.

Ma la salute femminile in Africa non riguarda solo maternità e malattie infettive. Le donne affrontano anche il peso crescente delle malattie non trasmissibili, come il cancro al collo dell’utero, tra i più diffusi e letali al mondo, a causa della mancanza di screening e di vaccinazioni HPV. E poi c’è la malaria, che per una donna incinta può significare anemia, aborto spontaneo o un figlio con basso peso alla nascita.

Tutto questo è aggravato da fattori sociali profondi: povertà, discriminazione, matrimoni precoci, gravidanze adolescenziali e violenza domestica. Molte ragazze diventano madri prima dei 18 anni, perdendo il diritto all’infanzia e alla scuola. In alcune zone, l’assenza di acqua potabile e servizi igienici espone le donne a infezioni, ma anche a rischi di violenza quando devono percorrere lunghe distanze per prendere l’acqua.

Eppure, nonostante tutto, ci sono segnali di speranza. Negli ultimi anni, molti Paesi africani stanno rafforzando i propri sistemi sanitari, investendo nella formazione di ostetriche e infermiere, ampliando i programmi di vaccinazione e di educazione sanitaria. Le tecnologie digitali (dalla telemedicina ai sistemi di monitoraggio remoto) stanno aprendo nuove possibilità, anche nei villaggi più isolati. Cresce la consapevolezza che la salute delle donne non è solo una questione medica, ma una leva fondamentale di sviluppo umano, economico e sociale.

Garantire la salute delle donne significa dare forza all’intera società. Significa investire in strutture locali, educazione, autonomia economica, e nel diritto delle donne di decidere per sé. Come ha detto l’OMS, “non c’è salute globale senza salute delle donne”.

Per questo, il futuro della salute in Africa non si gioca solo negli ospedali, ma nelle politiche pubbliche, nelle scuole, nelle comunità. Si gioca nella capacità di riconoscere che la giustizia sanitaria è anche giustizia di genere. E che sostenere la salute delle donne africane significa costruire un’Africa più forte, più equa e più viva per tutti.

