Etiopia, l’ultima guerra coloniale dell’Italia

Sono passati novanta anni da quando l’Italia mussoliniana iniziava la Guerra d’Etiopia, possiamo considerarla l’ultima vera e propria guerra coloniale in senso stretto; l’ultima guerra iniziata dal nostro paese ma anche, probabilmente, il primo passo verso la caduta del regime.

Fu innanzitutto un regolamento di conti con la storia: da quasi quarant’anni Adua bruciava come un marchio d’infamia sull’orgoglio nazionale. La sconfitta del 1896 aveva infranto il mito dell’Italia imperiale; riprenderla in mano significava cancellare un’umiliazione che i libri di scuola non riuscivano più a ingoiare. Per il regime, quel passato divenne un dossier personale E Presentò la nuova guerra come un atto di giustizia, la rivincita obbligata di un popolo che, a sentir la propaganda, non poteva dirsi davvero nazione finché non avesse riscattato la memoria dei caduti di Menelik.

Ma c’era anche un calcolo politico più fresco. Dopo la crisi del ’29 e la lunga depressione, Mussolini aveva bisogno di un progetto grande, rapido, spettacolare. L’impero africano, raccontato alla radio come l’erede del mare nostrum romano, offriva la scenografia perfetta: mappe che si tingevano di verde, parate, manifesti con il Duce a cavallo. L’espansione territoriale diventava così l’espansione del consenso. Ogni chilometro conquistato era un centimetro in più di plebiscito interno.

Sul tavolo, poi, pesavano considerazioni pratiche. L’Etiopia appariva ricca di risorse: bestiame, caffè, ipotetiche miniere d’oro, ampi pascoli per i coloni che il regime voleva spingere oltremare. In realtà, molte di queste ricchezze erano più immaginate che reali; l’agricoltura di montagna e le infrastrutture inesistenti resero l’impresa poco redditizia. Eppure, nella retorica fascista, il territorio etiopico veniva dipinto come un Eldorado capace di trasformare le statistiche economiche italiane. La guerra fu quindi lanciata anche come gigantesco investimento: strade, ferrovie, dighe, tutta una “missione civilizzatrice” pompata sull’opinione pubblica come se fosse un’opera di beneficenza a fondo perduto.

Le conseguenze non tardarono. Nel breve termine, il successo militare parve assoluto: Addis Abeba cadde, il Re fu proclamato Imperatore, le folle plaudivano in piazza Venezia. Eppure, quella vittoria inaugurò un isolamento diplomatico immediato.

Le sanzioni della Società delle Nazioni, sebbene fiacche, segnarono la rottura con Londra e Parigi e spinsero Mussolini tra le braccia del partner meno raccomandabile, la Germania di Hitler. Si chiuse la parentesi dell’Italia ponte fra potenze e si aprì l’era dell’Italia satellite, condannata a seguire Berlino fino alla catastrofe.

Tra il 1936 e il 1940, tuttavia, circa 35.000 civili italiani si stabilirono in Etiopia, in aggiunta ai numerosi militari e funzionari dell’amministrazione coloniale. Erano contadini del Nord e del Sud, artigiani, operai, tecnici, piccoli commercianti, molti dei quali attratti dalle promesse del regime: terre fertili, case, incentivi, un futuro da costruire. In realtà, pochi trovarono ciò che si aspettavano.

Il territorio era difficile, il clima ostile, le infrastrutture scarse o assenti. I migliori terreni erano già abitati o inadatti, e spesso gli insediamenti italiani si limitarono a piccole enclave urbane o a presidi militari. Molti coloni si trovarono isolati, in condizioni precarie, in una realtà ben lontana dalla narrazione epica diffusa in patria. Più che pionieri, finirono per essere spettatori di una guerra a bassa intensità contro la resistenza etiope, mentre l’amministrazione coloniale, gonfia di retorica e povera di mezzi, si dimostrava incapace di governare davvero il territorio.

Sul medio periodo, la conquista etiopica si rivelò un buco nero finanziario. Le campagne di bonifica, le colonie modello, le infrastrutture promesse costarono più del bilancio statale di un anno intero. I contadini mandati in Africa tornarono spesso disillusi, scontrandosi con un territorio duro e un’amministrazione improvvisata. Nel frattempo, il regime doveva mantenere un enorme esercito d’occupazione per soffocare la guerriglia che non cessò mai: spese, vittime, brutalità che incrinarono l’immagine di potenza morale costruita su tanta retorica.

Nel lungo periodo, quella guerra fu il primo mattoncino nella diga che cedette nel 1943. Aprì il fronte economico della bancarotta, agì da catalizzatore per l’alleanza con i nazisti, rese l’esercito cronico consumatore di risorse, espose l’Italia a un logoramento coloniale senza ritorni concreti. Quando scoppiò la Seconda guerra mondiale, l’“impero” africano era già un fardello: appena gli Alleati varcarono il Mar Rosso, crollò come una tenda male piantata.

Fu una conquista di facciata, utile a smacchiare l’orgoglio nazionale e a gonfiare il consenso interno, ma destinata a indebolire irrimediabilmente lo Stato che l’aveva voluta. Nacque come avventura imperiale e si trasformò nel prologo del tracollo. Avevamo vinto una guerra che nessuno ci riconobbe e, nell’ebbrezza del trionfo, demmo al regime il pass per un viaggio di sola andata verso l’abisso.

