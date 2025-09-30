UE, le nuove sanzioni alla Russia

L’Unione Europea ha ufficialmente adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, intensificando la pressione economica e politica su Mosca in risposta all’escalation del conflitto in Ucraina. Le nuove misure, definite tra le più severe mai approvate, mirano a colpire settori strategici dell’economia russa e a rafforzare il sostegno all’Ucraina con l’obiettivo di ridurre ulteriormente le entrate che alimentano la macchina bellica del Cremlino e di esercitare una pressione politica sempre più incisiva.

Il nuovo pacchetto prevede misure senza precedenti. In primo piano, il divieto di tutte le transazioni con istituzioni finanziarie russe, incluse quelle operanti da paesi terzi. Colpite anche grandi aziende legate all’industria militare e ai sistemi di pagamento interni. Particolarmente rilevante lo stop agli investimenti nelle Zone Economiche Speciali e l’estensione delle sanzioni alla cosiddetta “flotta ombra”, con 118 nuove navi accusate di aggirare l’embargo sul trasporto di petrolio e gas. Il provvedimento più emblematico riguarda il divieto anticipato di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia, ora fissato al 1° gennaio 2027, un anno prima rispetto alla scadenza iniziale. È un passo che potrebbe avere pesanti ripercussioni sul bilancio di Mosca, ma che comporta anche sfide significative per diversi Stati membri ancora legati all’approvvigionamento da Est. Nonostante gli sforzi, otto Stati membri — Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovacchia e Ungheria — continuano a importare gas russo. La Commissione invita questi Paesi a ridurre progressivamente la dipendenza energetica da Mosca Sono state inoltre bloccate le transazioni con i colossi energetici Gazprom e Rosneft, e imposte restrizioni a raffinerie e commercianti di petrolio in paesi terzi, inclusa la Cina. L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente le entrate energetiche che finanziano la macchina bellica russa.

Non mancano inoltre misure mirate a settori strategici: dalle restrizioni su tecnologie critiche e intelligenza artificiale al blocco di dati e risorse geospaziali, fino a nuove sanzioni personali per individui accusati di deportazioni e “rieducazione” forzata di bambini ucraini. Il pacchetto introduce un divieto totale sulle transazioni in criptovalute e sulle piattaforme di scambio, colpendo anche il sistema di pagamento russo MIR e il circuito SBP. Le carte di credito collegate a Mosca diventano inutilizzabili all’interno dell’UE. Sono state identificate 45 aziende russe e straniere coinvolte nella fornitura di tecnologie militari, con l’intento di ostacolare la produzione di droni e armamenti. La Commissione sta inoltre valutando l’utilizzo dei beni congelati degli oligarchi russi per finanziare un prestito a favore dell’Ucraina, una proposta che solleva interrogativi legali ma che potrebbe rappresentare un punto di svolta

Il percorso del pacchetto non è stato semplice. Divergenze interne tra i Ventisette hanno ritardato la presentazione ufficiale, in particolare sui rischi economici legati al comparto energetico. Ma alla fine, la linea dura ha prevalso. L’Alto rappresentante Kaja Kallas ha dichiarato: “Nessuna concessione finché la Russia non accetterà un cessate il fuoco totale e verificabile”.

Resta da capire l’impatto concreto. Se l’inasprimento delle sanzioni riuscirà a intaccare le risorse di guerra di Mosca, l’UE avrà segnato un punto decisivo. Se invece le vie di aggiramento continueranno a funzionare, la loro efficacia rischia di restare limitata. Intanto, il messaggio politico è chiaro: Bruxelles non intende abbassare la guardia.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “Questa è la guerra della Russia e chi la commette deve pagarla. Con queste sanzioni, chiudiamo i rubinetti del gas e colpiamo le fondamenta economiche del conflitto”.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione