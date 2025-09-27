Cronache dai Palazzi

A New York si discute di violazione dei trattati, di solidarietà multilaterale, di pace da ripristinare e di istituzioni più efficienti in quanto più solidali e al passo con i tempi. “Tel Aviv non può impedire la nascita di uno Stato palestinese”, ha affermato la premier Giorgia Meloni intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu. Altra nota dolente la riforma delle Nazioni Unite “ormai necessaria”. Inoltre, l’Onu assieme alla Ue, deve lavorare per contrastare il fenomeno del traffico di esseri umani.

A proposito di trattati “Israele ha superato i limiti a Gaza” e Mosca “ha calpestato il trattato dell’Onu”. Parole nette e dure che puntano il dito contro la “ferocia e la brutalità” dell’esercito di Tel Aviv non trascurando il fronte russo-ucraino; si sottolinea che “la reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità”. Tale principio “vale per gli individui, e vale a maggior ragione per gli Stati”. Israele ha oltrepassato un certo “limite” e il risultato è “una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese”. A tale proposito è “su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie causando una strage tra i civili”.

Una “strage” che il presidente Netanyahu ha illustrato e difeso a New York provocando l’abbondono della sala dell’Assemblea Generale dell’Onu da parte di decine di delegati; circa cento diplomatici in rappresentanza di 50 Paesi hanno lasciato i loro posti, tra cui i delegati dei Paesi arabi, del Sudafrica e della Turchia; molti asiatici e sudamericani. Le foto e le inquadrature delle tv hanno restituito file e file di sedie vuote di fronte al premier israeliano che faceva il suo discorso esponendo le proprie ragioni ed analisi, illustrando la strage. Benjamin Netanyahu è salito sul podio di fronte ad una Aula semivuota; sono rimasti al proprio posto la Cina, l’India, la Russia, e la Corea del Nord. Per quanto riguarda l’Europa l’Italia è rimasta in Aula mentre la Spagna no.

Nello stesso momento nella terra di Gaza la popolazione e i miliziani ascoltavano le parole di Netanyahu dagli altoparlanti posizionati affinché anche ostaggi e Hamas potessero ascoltare il discorso del premier israeliano, trasmesso inoltre in diretta attraverso i cellulari hackerati degli abitanti. Le forze armate israeliane sono note per operazioni di guerriglia informatica, come ad esempio l’unità speciale 8200.

Il leader dell’opposizione in Israele, Yair Lapid, definisce il premier un dittatore: “Questa follia megalomane non si adatta a un Paese democratico”. Ma Netanyahu non molla e afferma che “Israele deve finire il lavoro” e reputa “vergognoso” riconoscere lo Stato palestinese in quanto significherebbe “incoraggiare il terrorismo”. In pratica gli Stati come Francia, Gran Bretagna, Canada, Australia ed altri, che mirano a riconoscere uno Stato palestinese hanno “ceduto” ai “media di parte” e alle “folle antisemite”. Netanyahu li accusa per l’appunto di “incoraggiare il terrorismo”.

La premier Meloni ha invitato il governo israeliano a superare “la trappola di questa guerra”: “Lo deve fare per la storia del popolo ebraico, per la sua democrazia, per gli innocenti, per i valori universali del mondo libero di cui fa parte”, ha sottolineato Meloni. Per tali semplici e fondamentali motivi Tel Aviv “non ha il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo. Per questo abbiamo sottoscritto la Dichiarazione di New York sulla soluzione dei due Stati”. È questa la posizione ferma e chiara espressa dal governo italiano di fronte all’Assemblea dell’Onu, pur non avendo esplicitamente espresso un riconoscimento dello Stato di Palestina come altre forze alleate, nello specifico Francia e Gran Bretagna.

Ci troviamo nel bel mezzo di una “Terza Guerra Mondiale combattuta a pezzi”, ricordando Papa Francesco, e il conflitto russo-ucraino fa anch’esso parte di tale contesto. Con l’aggressione all’Ucraina Mosca “ha deliberatamente calpestato l’articolo 2 della Carta dell’Onu e ancora oggi non si mostra disponibile a sedere al tavolo della pace con effetti destabilizzanti”, ha affermato inoltre Meloni alla ricerca di una soluzione politica multilaterale per risolvere la crisi e ripristinare la pace. In definitiva “multilateralismo, dialogo e diplomazia, senza istituzioni che funzionano come dovrebbero sono solo parole vuote. Dobbiamo riconoscere i nostri limiti”. In questo contesto si inserisce il dibattito a proposito della riforma dell’Onu finalizzata a rendere più efficaci e diretti i poteri delle Nazioni Unite. Una riforma che sembra rivelarsi “urgente” e che dovrebbe attenersi a dei principi fondamentali: “Eguaglianza, democraticità, rappresentatività e responsabilità. Non servono nuove gerarchie e non servono nuovi seggi permanenti”, bensì “una riforma che serva a rappresentare meglio tutti e non a rappresentare di più alcuni”.

In definitiva siamo di fronte ad “un cambio d’epoca” che impone non solo un riassetto delle istituzioni e dei trattati ma occorre “una revisione profonda di tutti gli strumenti che abbiamo per regolare i rapporti tra le Nazioni e difendere i diritti delle persone, comprese le convenzioni internazionali”.

Tale meccanismo riguarda anche le Convenzioni a proposito di migranti e di asilo, “sancite in un’epoca in cui non esistevano le migrazioni irregolari di massa e non esistevano i trafficanti di esseri umani”. Si tratta quindi di “Convenzioni non più attuali” nel contesto odierno, che “quando vengono interpretate in modo ideologico e unidirezionale da magistrature politicizzate finiscono per calpestare il diritto, invece di affermarlo”, ha ammonito Meloni rimarcando la necessità di “costruire un sistema che sia al passo con i tempi, che sia capace di tutelare i diritti umani fondamentali insieme alla sacrosanta prerogativa di ogni Nazione di proteggere i propri cittadini e i propri confini”. Per ogni Nazione è fondamentale “esercitare la propria sovranità a governare il tema della migrazione che impatta sulle persone e particolarmente su quelle più fragili”. Nel contempo, “la comunità internazionale deve unirsi nel contrastare il fenomeno del traffico di esseri umani”, tra cui Nazioni Unite e Unione europea, per difendere un dignitoso livello delle garanzie e dei diritti per tutti. In quest’ottica è inoltre auspicabile “un nuovo modello di cooperazione tra le Nazioni ma costruirlo richiede umiltà, consapevolezza, fiducia nell’interlocutore che si ha di fronte”, afferma la premier assicurando che il nostro Paese e il governo italiano si sta impegnando anche in questa direzione come testimonia ad esempio il Piano Mattei per l’Africa. Evocando il tempo del coraggio Giorgia Meloni cita infine San Francesco: “I combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare”.

Sono esempi di cooperazione anche le missioni internazionali di pace e di solidarietà come la Global Sumud Flotilla lodata nelle ultime ore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Chiediamo che raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne e uomini di Gaza”. Il Capo dello Stato ha riconosciuto il valore dell’iniziativa ma nel contempo ha chiesto di “evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona”. Sulla stessa lunghezza d’onda il governo, per cui “in questa fase è fondamentale lavorare per garantire l’incolumità delle persone coinvolte e non assecondare chi vuole forzare il blocco navale israeliano. Una scelta che sarebbe estremamente pericolosa”, ha affermato la premier Meloni ringraziando il Capo dello Stato e anche le opposizioni per aver accolto le parole di Mattarella. Una flotta di 51 barche di 44 Paesi diversi con circa 500 persone a bordo che rispondono ad un comitato direttivo, la Flotilla sarebbe addirittura intenzionata ad avvicinarsi alla Turchia e raggiugere le coste di Israele da Nord. “Cambino idea e dicano di sì a Mattarella”, ha a sua volta aggiunto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando: “Non li faranno passare. Ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano. Abbiamo detto che con gli scanner garantiremo che non hanno armi a bordo. Ma loro pensano che sulle navi ci sia gente legata ad Hamas. E noi possiamo garantire per gli italiani non per gli altri. Anche se siamo pronti ad aiutare le navi non italiane”. La Flotilla in pratica non dovrebbe azzardare, raggiugere la costa di Gaza è praticamente impossibile e comunque comporta rischi molto elevati. Di certo “non c’è bisogno di altro sangue”, rimarca la Cei.

Il tentativo di mediazione a questo punto non ha etichette politiche e si avvale dell’azione super partes del Capo dello Stato accolta a piene mani da Palazzo Chigi che difende la “convergenza di vedute” con il Colle, a proposito di “una situazione che sembra sfuggita di mano” e, soprattutto, “per arrivare ad una soluzione di buon senso”.

Appena tornata da New York la premier Meloni si è tra l’altro confrontata con il Presidente della Repubblica su quanto appreso all’Onu, tra cui le reali intenzioni di Netanyahu. La “strage” dei civili nella striscia di Gaza e il perpetuarsi dei massacri del 7 ottobre 2023, l’“ostinazione a uccidere” associata ad una forte ondata di antisemitismo sono gli elementi negativi maggiormente rilevanti, condannati (non a caso) con forza e con sdegno dal Quirinale da ben due anni a questa parte.

