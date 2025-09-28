28.09 – Giornata Internazionale per l’Accesso all’Informazione

Letta così, sembra una di quelle conquiste civili che meritano celebrazione: l’idea che chiunque, ovunque, possa accedere al sapere. Che l’informazione non sia privilegio di pochi, ma bene comune, aperto, raggiungibile. È una visione moderna, democratica. Ma come spesso accade, dietro la retorica delle buone intenzioni si nasconde un problema più grande, quasi imbarazzante nella sua evidenza: non è l’accesso il vero nodo. È ciò a cui si accede.

Mai come oggi l’umanità ha avuto così tante fonti, archivi, dati, articoli, interviste, ricerche, immagini. Tutto è a portata di dito, compressa in uno schermo. Ma l’informazione, per essere davvero tale, non deve solo esserci. Deve essere capita. E questo richiede strumenti che il clic non fornisce.

Non basta sapere tutto, se non si sa cosa farne. Anzi, l’abbondanza di contenuti può trasformarsi in confusione, paralisi, o peggio: illusione di competenza. Sapere che una cosa esiste non significa averla compresa. Oggi siamo pieni di gente che “ha letto qualcosa”, “ha sentito dire”, “ha trovato un video su internet”, e si sente autorizzata a pontificare su virus, guerre, vaccini, storia, fisica quantistica e diritto internazionale.

Non basta leggere, se non si è più capaci di interpretare. La comprensione richiede contesto, esperienza, senso critico. Un articolo non è solo un insieme di parole, ma un prodotto culturale che vive dentro una rete di riferimenti, scelte stilistiche, intenzioni. E questo vale doppio nel tempo della manipolazione algoritmica, dove tutto è confezionato per confermare ciò che già pensiamo.

Non basta cliccare, se non si ha la pazienza di fermarsi. Fermarsi a pensare, a confrontare le fonti, a domandarsi chi scrive, perché lo fa, cosa manca. Il tempo che risparmiamo accedendo in pochi secondi all’informazione, lo stiamo usando per saltare da un contenuto all’altro, sempre più rapidi, sempre meno profondi.

Non basta che tutto sia disponibile, se poi a vincere è chi grida più forte. L’informazione, per sua natura, ha bisogno di ordine, di verifica, di attenzione. Altrimenti diventa solo rumore: un frullato indistinto in cui la ricerca medica più seria vale quanto il post del cugino che ha scoperto la cura miracolosa con l’aloe e il bicarbonato.

Un tempo l’informazione era un esercizio serio, a volte austero, fatto di verifica, confronto, gerarchia delle fonti, responsabilità. Oggi, invece, è diventata una corrente continua e scomposta dove ogni contributo ha lo stesso spazio e lo stesso volume. Un trafiletto firmato da un Nobel può finire accanto a un meme che promette l’elisir dell’immortalità, e poco importa che uno sia frutto di trent’anni di ricerca e l’altro di trenta secondi su Canva. Nell’oceano digitale galleggiano insieme articoli giornalistici, paper scientifici, opinioni spacciate per verità, video sgranati, podcast improvvisati, complotti serviti con sottofondo emotivo. Tutti possono fare informazione, nel senso più brutale del termine. Ma non tutto ciò che viene detto, pubblicato, condiviso merita di essere ascoltato.

E allora, cosa intendiamo davvero per informazione? Quella dei giornali, che ancora provano a mantenere un argine tra il fatto e il commento? Quella scientifica, che si costruisce faticosamente tra peer review e metodologie replicabili, ma che spesso non ha la potenza comunicativa del post virale? O quella “a minchiam”, la più diffusa, la più cliccata, quella che nasce nei social e vive di approssimazione, semplificazione, slogan e sfiducia generalizzata?

Tutti possiamo diffondere contenuti, ed è giusto così. Ma non tutti stiamo facendo informazione. Alcuni fanno rumore, altri fanno danni, pochissimi fanno chiarezza. Il punto è che la rete ha tolto ogni filtro, ma non ha insegnato a usarla. E il risultato è che oggi tutto è informazione, e proprio per questo, quasi niente lo è davvero.

E allora forse questa giornata dovrebbe cambiare nome. Non tanto festa dell’accesso, ma celebrazione del discernimento. Non una marcia verso l’infinità dei dati, ma una sosta per imparare a leggerli con criterio. La vera democrazia dell’informazione non si misura da quante notizie possiamo consultare, ma da quanti cittadini sono in grado di comprenderle davvero, di metterle in dubbio, di scegliere cosa ha senso approfondire e cosa lasciare in fondo alla timeline.

Se oggi celebriamo l’accesso, facciamolo con un po’ di prudenza. Perché la porta può essere aperta, ma se dentro troviamo un labirinto, serve più di una chiave. Serve una bussola. E serve, soprattutto, il coraggio di non credere a tutto.

