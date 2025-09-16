In un’epoca segnata da crisi globali, instabilità geopolitica e crescenti preoccupazioni economiche, i cittadini europei lanciano un messaggio chiaro: vogliono un’Unione Europea più forte, più unita e più attrezzata per proteggerli. È quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro 2025, commissionato dal Parlamento europeo, che fotografa un sentimento comune: di fronte a guerre, crisi energetiche, cyber-attacchi e instabilità globale, i cittadini non si accontentano più di azioni frammentate e guardano a Bruxelles come al principale garante della loro protezione.

Il 68% degli intervistati ritiene che l’UE debba assumere un ruolo più incisivo nella protezione contro le crisi internazionali e i rischi per la sicurezza. La richiesta non è solo di maggiore presenza, ma anche di maggiore coesione: il 90% chiede che gli Stati membri affrontino le sfide globali in modo unitario. La richiesta è trasversale: il 76% ritiene che l’UE debba disporre di maggiori mezzi finanziari e strumenti per gestire le crisi, con punte più alte in Italia (82%). Ancora più netta è l’idea di unità: quasi nove cittadini su dieci (89%) chiedono che gli Stati membri agiscano insieme, senza divisioni. In Italia, la sensibilità verso questi temi è ancora più accentuata. L’85% degli italiani ritiene che l’UE debba disporre di più mezzi per affrontare le sfide attuali, rispetto al 77% della media europea.

Per la prima volta dopo anni, difesa e sicurezza entrano stabilmente tra le priorità percepite dagli europei (36%), accanto a economia e competitività. La guerra in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente, il ritorno del terrorismo e le crescenti minacce informatiche hanno reso evidente la vulnerabilità dei singoli Stati e la necessità di una risposta comune. Accanto alla sicurezza, le preoccupazioni economiche dominano l’agenda pubblica. Il 41% degli europei (e il 46% degli italiani) indica l’inflazione e il costo della vita come priorità assoluta per il Parlamento europeo. Seguono la difesa e la sicurezza (34%) e la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (31%).

Per rafforzare la posizione dell’UE nel mondo, i cittadini chiedono investimenti mirati: il 37% suggerisce di puntare su difesa e sicurezza, mentre il 32% indica competitività, economia e industria come settori strategici. L’indipendenza energetica e l’azione per il clima, un tempo in cima alle priorità, scivolano rispettivamente al 27% e al 17%. Non tutti i Paesi, però, vedono la questione nello stesso modo. In Svezia l’87% degli intervistati invoca un’UE più forte sul fronte difesa; in Romania e Polonia la percentuale scende intorno al 45%. In Italia, pur con sensibilità diverse — spesso prevalgono temi economici ed energetici — la richiesta di “più Europa” resta molto alta.

Quasi otto cittadini su dieci (78%) ritengono che i progetti strategici debbano essere finanziati principalmente dall’UE, e il 91% chiede che il Parlamento europeo abbia tutti i mezzi per monitorare la spesa. Inoltre, l’85% degli europei concorda sul fatto che l’erogazione dei fondi debba essere subordinata al rispetto dello Stato di diritto e dei principi democratici. Il 73% dei cittadini europei afferma che il proprio Paese ha tratto beneficio dall’appartenenza all’Unione, soprattutto per la protezione della pace, la cooperazione tra Stati e la crescita economica. Il 72% riconosce che le decisioni di Bruxelles hanno un impatto concreto sulla vita quotidiana, e il 50% lo giudica positivo (dato che in Italia sale al 63%).

Il sondaggio registra anche un livello record di fiducia: il 74% degli europei ritiene che l’appartenenza all’UE sia stata positiva per il proprio Paese, il dato più alto dal 1983. Un segnale che, nonostante le difficoltà, la maggioranza vede nell’Unione non un problema, ma la soluzione. Il sondaggio Eurobarometro 2025 non è solo una fotografia dell’opinione pubblica: è un mandato politico. I cittadini chiedono un’Europa più presente, più efficace e più vicina alle loro esigenze. Ora tocca alle istituzioni europee trasformare queste aspettative in azioni concrete. Il messaggio politico è chiaro: i cittadini vogliono un’UE che non resti spettatrice, ma che giochi un ruolo da protagonista. Questo significa investire in una difesa comune, rafforzare i sistemi di sicurezza interni, dotarsi di risorse adeguate e sviluppare una politica estera realmente condivisa. Resta però il nodo delle sovranità nazionali: cedere competenze su difesa e sicurezza non è un passo semplice per molti governi. E le differenze tra Paesi — economiche, strategiche, militari — rischiano di rallentare il processo. L’Eurobarometro 2025 lancia, dunque, un avvertimento: gli europei chiedono protezione e unità. Spetta alle istituzioni tradurre queste aspettative in fatti concreti. Perché oggi, più che mai, “più Europa” significa anche “più sicurezza”.

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: “I cittadini dell’UE vogliono che l’Europa si concentri sulla sicurezza e sull’economia. Guardano all’UE come a un fattore di stabilità e si aspettano una voce europea forte e unita nell’attuale mondo incerto. Le nostre priorità e il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE devono quindi consentire all’Unione di affrontare le nuove realtà geopolitiche. Il Parlamento ha ascoltato e ora dobbiamo passare dalle parole ai fatti, investire in ciò che conta e offrire risultati ai nostri cittadini“.

