La casa di famiglia (Film, 2017)

Unico film da regista firmato dall’attore teatrale Augusto Fornari, prodotto dalla IIF dei Fratelli Lucisano, da lui sceneggiato su soggetto di Andrea Maia, insieme a Vincenzo Sinopoli e Toni Fornari. Tutto nasce da una commedia teatrale di buon successo interpretata dagli stessi attori, mentre il film (pur buono) non ha ottenuto grandi incassi.

La cosa migliore della pellicola è una sceneggiatura oliata a dovere che non lascia punti in sospeso e non dà tregua allo spettatore, coinvolto nelle storie parallele di una famiglia composta da tre fratelli, una sorella e un padre che si risveglia dal coma dopo cinque anni. Il sale della commedia sta nella vendita della casa di famiglia per risolvere un problema economico di uno dei fratelli (Alex) con cessione dei relativi mobili e la successiva corsa a ricomprare tutto prima che il padre se ne accorga, dopo un imprevisto risveglio.

Buoni tempi comici e finale a sorpresa che risolve tutto. Il regista riserva per sé la parte del laido Bavosa, una sorta di ricattatore arricchito che brama Fanny (Gioli) sin da quando era ragazzino. I fratelli sono Leo Guanciale (Alex, scialacquatore e farfallone), Libero De Rienzo (Giacinto, accorto ma solitario), Stefano Fresi (il musicista velleitario), Matilde Gioli (la bella Fanny lasciata dal marito). Il padre è il bravo Luigi Diberti, che abbiamo apprezzato ne Il punto di rugiada di Marco Risi.

Una commedia italiana i cui autori conoscono (finalmente!) la differenza tra commedia e farsa, una commedia che finalmente fa ridere con intelligenza ed è girata con buon gusto. Le situazioni familiari presentate sono bene illustrate, al punto che lo spettatore si immedesima nei vari ruoli e partecipa al destino dei personaggi. Vista su Cine 34. Cercatela sui canali Mediaset e nella piattaforma Infinity che contiene molti film, ché ne vale la pena.

. . .

Regia: Augusto Fornari. Soggetto: Andrea Maia. Sceneggiatura: Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli. Fotografia: Sebastiano De Pascalis. Musiche: Gianluca Misiti. Distribuzione (Italia): Vision Distribution. Produttori: Fulvio e Federica Lucisano. Casa di Produzione: IIF (Italian International Film), Vision Distribution. Genere: Commedia. Durata: 90’. Lingua Originale: Italiano. Paese di Produzione: Italia, 2017. Interpreti: Lino Guanciale (Alex Lombardi), Stefano Fresi (Oreste Lombardi), Libero De Rienzo (Giacinto Lombardi), Matilde Gioli (Fanny Lombardi), Luigi Diberti (Sergio Lombardi), Augusto Fornari (Teo “Bavosa” Zaffarano), Nicoletta Romanoff (Masha), Michele Venitucci (Matteo), Marco Conidi (Drago), Valentina Chico (Elisa), Laura Barth (Sandra), Giancarlo Ratti (ingegnere), Emanuela Fanelli (Ornella), Flavio Civitani (Giacinto Lombardi a 10 anni), Angelo Maria Contini (Oreste Lombardi a 10 anni).

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione