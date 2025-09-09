UE, Patto Europeo per gli Oceani

Gli oceani, che coprono oltre il 70% della superficie terrestre, sono i polmoni del nostro pianeta, producendo più della metà dell’ossigeno che respiriamo e assorbendo una parte significativa delle emissioni di carbonio. Tuttavia, sono a un punto di svolta, minacciati da inquinamento, cambiamenti climatici, sovrasfruttamento delle risorse e perdita di biodiversità. Per affrontare queste sfide in modo coordinato e ambizioso, la Commissione europea ha lanciato il “Patto Europeo per gli Oceani”, una strategia olistica che mira a rafforzare la leadership dell’UE nella protezione degli ecosistemi marini e nella promozione di un’economia blu sostenibile.

Nel giugno scorso, la Commissione Europea ha lanciato un’iniziativa ambiziosa e strategica: il Patto Europeo per gli Oceani, un piano d’azione che mira a proteggere gli ecosistemi marini, rafforzare l’economia blu e riaffermare il ruolo dell’Unione Europea come leader globale nella governance oceanica. Il Patto europeo per gli oceani è una strategia articolata lanciata dalla Commissione Europea, finalizzata a riunire in un unico quadro tutte le politiche dell’UE relative agli oceani. Il suo obiettivo è promuovere mari sani, un’economia blu sostenibile e rafforzare le comunità costiere e insulari. Sia il Comitato economico e sociale europeo (EESC) sia il Comitato delle regioni (CoR) hanno contribuito con pareri e suggerimenti, esortando a sfruttare l’iniziativa per integrare le politiche UE esistenti, colmare lacune finanziarie e garantire partecipazione territoriale effettiva.

Il patto nasce dalla consapevolezza che gli oceani non sono solo una risorsa naturale, ma un pilastro vitale per la vita sulla Terra. Ospitano l’80% della biodiversità globale, producono oltre il 50% dell’ossigeno del pianeta e regolano il clima. Inoltre, l’economia marina europea genera circa 250 miliardi di euro l’anno e sostiene 5 milioni di posti di lavoro. La strategia si struttura su sei priorità principali: proteggere e ripristinare la salute degli oceani, a partire dalla conservazione degli habitat marini degradati; rafforzare la competitività dell’economia blu sostenibile, anche attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni nella ricerca, nell’innovazione e nella pesca sostenibile (strategia Blue Generational Renewal); sostenere le comunità costiere, insulari e le regioni ultraperiferiche, con strategie aggiornate a supporto delle loro specificità; promuovere ricerca, conoscenza, competenze e innovazione, ad esempio tramite un’iniziativa EU sull’osservazione oceanica; potenziare la sicurezza e la resilienza marittima, inclusi strumenti come droni marini (UxV), cooperazione nell’Artico, e strategie UXO per rimuovere ordigni inesplosi; afforzare la diplomazia oceanica e la governance internazionale, contrastando la pesca illegale (IUU), promuovendo trattati ambientali globali e sostenendo progetti in Paesi terzi.

La Commissione ha stanziato 1 miliardo di euro per sostenere la tutela della vita marina, la ricerca e la pesca sostenibile, annunciandolo alla Conferenza ONU sugli Oceani 2025. È prevista una Ocean Act entro il 2027, che fornirà un quadro normativo semplificato e coerente, rafforzando la pianificazione spaziale marina e la governance basata sui bacini marittimi. Si istituirà anche un High-Level Ocean Board, composto da diverse parti interessate, e un dashboard pubblico (EU Ocean Pact dashboard) per monitorare i progressi in modo trasparente.

Il Patto europeo per gli oceani rappresenta un passo ambizioso dell’UE verso una governance oceanica unificata, capace di bilanciare tutela ambientale, sviluppo economico e coesione sociale tra le comunità costiere. Investimenti significativi, strumenti normativi dedicati e partecipazione inclusiva sono il cuore di questa strategia. Tuttavia, la sua riuscita dipenderà dalla capacità di tradurre visione in azioni concrete, dal livello locale fino alle relazioni internazionali.

Dopo il lancio ufficiale del Patto Europeo per gli Oceani nel giugno 2025, l’Unione Europea ha delineato una roadmap concreta per trasformare gli impegni in azioni tangibili. La Commissione ha previsto un quadro operativo per monitorare i progressi e garantire che gli obiettivi vengano rispettati. Questo sistema includerà indicatori di performance, report periodici e consultazioni con stakeholder locali e internazionali. Un passo fondamentale sarà l’adozione di un Ocean Act, un atto legislativo che darà forza giuridica agli obiettivi del patto. Questo strumento normativo servirà a coordinare le politiche marittime europee, a rafforzare la protezione degli ecosistemi marini e a regolare l’economia blu in modo sostenibile.

Viene prevista una grande iniziativa scientifica per migliorare la raccolta dati, la modellazione climatica e la sorveglianza degli habitat marini e l ’UE intensificherà la cooperazione tra le guardie costiere e svilupperà nuove strategie per proteggere le infrastrutture marine e contrastare la pesca illegale. Sarà un pilastro per la ricerca e l’innovazione nel settore e sono già iniziati dialoghi ad alto livello tra istituzioni europee, ONG, esperti e rappresentanti dell’industria marittima. Questi incontri continueranno, con tappe importanti come le Giornate Europee degli Oceani a Bruxelles. Con questa iniziativa l’Europa punta a rafforzare la sua leadership internazionale, promuovendo accordi multilaterali e sostenendo i paesi partner nella transizione verso una gestione sostenibile degli oceani.

