La Giornata dell’Internauta

Avete festeggiato ieri? No, nessun compleanno dimenticato. Nessuna festa comandata. Solo che, volendo, avreste potuto brindare all’Internaut Day, la giornata mondiale dedicata a chi naviga su Internet. Quindi, oggi, tutti noi. Anche quelli che “io la tecnologia la uso il meno possibile”, salvo poi farsi spiegare da Google Maps come arrivare al ristorante dove già sono stati tre volte.

Il 23 agosto si celebra simbolicamente l’apertura del World Wide Web al pubblico. Simbolicamente, sì, perché in realtà il primo sito fu messo online il 6 agosto 1991 da Tim Berners‑Lee al CERN di Ginevra. Ma, come tutte le ricorrenze inventate dai tempi moderni, la precisione storica è secondaria: conta il messaggio. E il messaggio è semplice. Da quel giorno, non ci siamo più scollegati.

Non è successo tutto in un colpo. All’inizio era solo una curiosità, un modo nuovo per cercare informazioni, poi è diventato utile per il lavoro, poi indispensabile per comunicare, poi comodo per comprare, poi l’unico modo per accedere a certi servizi. E intanto, quasi senza accorgercene, abbiamo cominciato a ragionare, decidere, relazionarci, vivere… connessi. Abbiamo trasferito abitudini, aspettative, perfino emozioni, dentro uno schermo. E alla fine, siamo cambiati anche noi.

E siamo diventati internauti: qualcuno da quando sono arrivati i social, altri quando il lavoro glielo ha imposto e altri ancora quando hanno scoperto che si poteva fare la spesa online o guardare di tutto dal proprio divano. Chi scrive lo è diventato dall’undici settembre, quando si rese conto che l’informazione non poteva non essere più che in tempo reale.

C’è però una distinzione che conviene tenere a mente. Una cosa è essere internauti per lavoro, perché il mondo oggi ti impone di esserlo. Se vuoi parlare con la pubblica amministrazione, ti mandano su una App. Le Poste ti accolgono con chatbot e totem touch. Le banche vogliono credenziali, OTP, e-mail e codici QR.

Nessuno ha chiesto il tuo parere: se vuoi sopravvivere, devi digitalizzarti. E poi c’è chi sul web ci vive, ci si specchia, si misura. I social sono diventati il salotto, il palcoscenico, lo specchio e il confessionale. Condivisione, visibilità, like, identità digitale come estensione del sé. La notifica è la carezza. Il commento è la conferma di esistere.

Potremmo davvero viverci, lì dentro. E qualcuno, a ben vedere, ci vive già. Ma se ci fermiamo un attimo a guardare indietro, solo cento anni fa, nel 1925, se avessimo messo in mano a qualcuno uno strumento come questo, un telefono capace di accedere a tutte le conoscenze del mondo… cosa avrebbe cercato? Non lo sappiamo. Ma c’è da scommettere che non avrebbe passato la giornata a postare foto del proprio pranzo o a lamentarsi nei commenti sotto un video che non ha visto. Forse lo avrebbero usato in maniera molto più consapevole di noi.

Qualcuno avrebbe detto che la libertà senza cultura è solo un’illusione. Oggi abbiamo gli strumenti per avere la cultura in mano e continuiamo a usarli per mandare il buongiornissimo a stuoli di sconosciuti.

Allora, proviamo a festeggiare, magari ogni giorno, la giornata dell’internauta e, prima di fare un click su un video, un post, un articolo di giornale, chiediamoci che tipo di internauti siamo. Cerchiamo di ricordare che ogni clic è un frammento del nostro tempo che scegliamo dove riporre: può illuminare un orizzonte più ampio o restare imprigionato nel cerchio ristretto del nostro compiacimento. E lo smartphone, almeno ogni tanto, usiamolo per chiedere a qualcuno “come stai”. Alle persone vere fa più piacere di un like.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione