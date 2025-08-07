Camera di Consiglio

IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL VOLO CANCELLATO – Con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del risarcimento del danno conseguente alla cancellazione del volo.

Il caso traeva origine dal ricorso proposto da turisti che si erano visti cancellare il volo prenotato, chiedendo il risarcimento anche per tutte le vicissitudini derivate da ciò, avendo in tal caso la compagnia aerea offerto riprotezione alternativa soltanto dopo tre giorni e su una differente destinazione. In primo grado il ricorso veniva rigettato poiché secondo il Giudice i ricorrenti non avevano fornito la prova dell’acquisto del biglietto aereo. La sentenza veniva confermata in appello.

Di talché, veniva proposto ricorso per Cassazione: i ricorrenti lamentavano, in particolare, come il Giudice d’Appello avesse confermato la produzione in atti delle carte d’imbarco, senza, tuttavia, spiegare come mai tali documenti non potessero provare l’acquisto del biglietto e, conseguentemente, il diritto di tutela del passeggero.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso, richiamando giurisprudenza costante: veniva ribadito che il trasporto internazionale aereo di persone è regolato da varie fonti internazionali e, in particolare, dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004. Secondo tali normative, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento della compagnia aerea, sia questo negato imbarco o cancellazione del volo, oppure in caso di ritardo dell’aereo rispetto all’orario previsto, deve fornire “la prova dell’esistenza del contratto di trasporto” (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente), limitandosi ad allegare l’inadempimento del vettore. Sarà la compagnai aerea, invece, a dover provare l’esatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto di trasporto, l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore o provare che il ritardo rientra nelle soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004 (disciplinante le tempistiche).

Nel caso di specie, dunque, i giudici di merito avevano errato nel ritenere non fornita la prova del contratto di trasporto: la carta di imbarco, rilasciata dalla compagnia aerea, prodotta dai ricorrenti, doveva essere considerata un documento ufficiale attestante l’avvenuto imbarco del passeggero e, dunque, della conclusione del contratto di trasporto e ha pieno valore legale ai fini delle pretese risarcitorie del passeggero in caso di inadempimento o ritardo.

